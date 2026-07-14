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Com ajustes nos valores, Remo renova empréstimo de Kadu Santos ao Botafogo

Time azulino divulgou que o contrato do jogador com o clube carioca foi renovado por mais seis meses

Aila Beatriz Inete

14 de julho de 2026 às 11:20

( Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal )

A jovem promessa do Remo, Kadu Santos, seguirá no Botafogo. Por meio de comunicado divulgado na manhã desta terça-feira (14), o clube azulino informou que o empréstimo do jogador ao clube carioca foi renovado por mais seis meses, com uma "compensação financeira" para a equipe paraense.

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Com contrato com o Remo até 2027, Kadu foi emprestado ao Botafogo em 2025. No acordo firmado entre os clubes, o Fogão tinha opção de compra. No entanto, conforme divulgou o Leão Azul, a cláusula não foi exercida. Após novas negociações, o empréstimo foi estendido, com mudanças no contrato e ajustes nos valores de uma possível compra. Assim, o lateral fica, pelo menos, até o final da temporada no Rio de Janeiro. 

"O Clube do Remo informa que, após o término do empréstimo de uma temporada do lateral-direito Kadu Santos ao Botafogo (RJ) e o não exercício da opção de compra, o vínculo do atleta com o clube carioca foi renovado por um novo período de seis meses, porém, desta vez, com uma compensação financeira ao Clube do Remo e um ajuste nos valores da opção de compra", informou o Leão Azul.

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Lateral-direito, Kadu tem 20 anos e se destacou com a camisa azulina em 2025, durante a campanha do título do Campeonato Paraense. Na ocasião, disputou 19 partidas e deu três assistências pelo Leão Azul. O desempenho chamou a atenção do clube carioca, que acertou a contratação por empréstimo.

De acordo com as informações divulgadas à época da transferência, o acordo entre Botafogo e Remo previa uma opção de compra fixada em cerca de 950 mil dólares (mais de R$ 5 milhões). Caso fosse concretizada, seria uma das maiores negociações da história do futebol paraense.

Kadu foi integrado ao elenco principal do Botafogo e, até o momento, disputou sete partidas com a camisa alvinegra. Além do título paraense pelo Remo, o lateral também conquistou o Campeonato Carioca Sub-20 no ano passado.

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