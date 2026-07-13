Belém 'foi o lugar que mais me marcou', diz Tchamba ao avaliar primeiros meses no Remo

O zagueiro Tchamba aproveitou a pausa no calendário para fazer um balanço dos primeiros meses com a camisa do Remo. Em entrevista concedida nesta semana, o defensor falou sobre a rápida adaptação ao futebol brasileiro, destacou a identificação criada com Belém e demonstrou confiança na evolução da equipe para a retomada da Série A e da Copa do Brasil.

Durante as férias, o camaronês voltou ao país de origem e fez questão de levar camisas e uma bandeira do clube azulino. Segundo ele, a iniciativa foi uma forma de retribuir o carinho recebido desde que desembarcou na capital paraense. "Foi um prazer levar esse valor do Remo para o meu país. Desde que cheguei aqui fui muito bem recebido. Já considero Belém como uma família", afirmou.

O defensor também revelou que aproveitou a viagem para manter um trabalho social desenvolvido em Camarões, onde auxilia crianças por meio de uma academia de futebol. "Sempre cresci com pouco e hoje Deus me deu oportunidade para ajudar quem precisa. Quero dar uma chance para as crianças estudarem e também jogarem futebol."

Ao comparar os lugares por onde passou ao longo da carreira, Tchamba não escondeu a identificação com Belém. Para ele, o ambiente encontrado no Pará superou as expectativas criadas antes da transferência. "Belém foi o lugar que mais me marcou. As pessoas são muito abertas, gostam da família e a paixão pelo futebol aqui é de outro nível."

VEJA MAIS

O zagueiro contou ainda que conversou com o meia Pablo Roberto antes de acertar com o Leão, mas admitiu que encontrou um cenário ainda melhor do que imaginava. "Ele falou da torcida, do clube e do projeto. Quando cheguei, encontrei algo ainda melhor. Gosto de vir treinar, conhecer a cidade e conversar com as pessoas." Dentro de campo, Tchamba atribuiu o bom desempenho defensivo do Remo ao trabalho coletivo. A equipe lidera estatísticas defensivas da Série A, enquanto o camaronês figura entre os jogadores com maior número de interceptações na competição.