Próximo adversário do Remo na Série A, Corinthians sofre novo transfer ban e amplia crise Punição é a segunda nos últimos dois meses e barra o registro de novos atletas, complicando o planejamento de reforços Estadão Conteúdo 13.07.26 16h33 O Corinthians sofreu um novo transfer ban da Fifa pelo não pagamento de dívidas. A punição apareceu no site da entidade nesta segunda-feira, 13. Com isso, o clube fica proibido de registrar novos jogadores por prazo indeterminado até quitar seus débitos. A Fifa não informou a qual dívida se refere esta nova punição. Este é o segundo transfer ban que o time alvinegro sofre nos últimos dois meses. VEJA MAIS Diretoria do Remo reduz elenco e confirma saída de volante que pertence ao Fluminense Acordo entre o clube paraense e o Fluminense encerrou o empréstimo do jogador Freitas, que teve poucas oportunidades nas duas temporadas em Belém Próximo adversário do Remo, Corinthians só empata com time eliminado na Série D Com a base titular em campo e Diniz no comando, equipe alvinegra se prepara para retomar a temporada oficial após pausa Remo encaminha saída de Kayky Almeida e jogador deve ir jogar a Série B Jogador estaria sendo negociado com Sport-PE, que também acertou com Diego Hernández Em maio, o Corinthians foi punido por dívida com o Philadelphia Union, da Major League Soccer (MLS), referente ao pagamento do volante venezuelano José Martínez. Já em junho, o clube chegou a ser notificado de que poderia sofrer um novo transfer ban pelo não pagamento ao New York City, também da MLS, pela extensão do empréstimo do atacante Thalles Magno, em abril de 2025. Por causa da nova sanção, o clube se vê em uma situação complicada em relação a reforços para a sequência da temporada. A diretoria alvinegra estava negociando com o atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al-Nassr, e com o volante Arthur, que estava no Grêmio. No último domingo, o Corinthians ficou no empate em 1 a 1 com o Cascavel, em amistoso de intertemporada. O clube, que é o décimo no Brasileirão com 24 pontos, volta a campo na competição no próximo dia 23 contra o Remo, às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Fifa transferbab COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão 19.07.26 9h00 FUTEBOL Espanhola reúne amigos no Jurunas para torcer na final da Copa do Mundo Marina Crespo se apaixonou por Belém e acompanhará a decisão ao lado da namorada e de amigos paraenses em um bar no Jurunas 19.07.26 8h00 Corrida do Sal Competidores vivem a ansiedade pela volta da Corrida do Sal: 'Corro desde a primeira' Aos 64 anos, Silvia Barata participou de quase todas as edições da prova. Retirada dos kits será a partir de terça-feira 19.07.26 8h00 FUTEBOL Remo encara o Ituano-SP em jogo-treino de olho no retorno da Série A contra o Corinthians Leão Azul encara o clube paulista em seu Centro de Treinamento neste sábado (17), no seu último teste antes da volta do Brasileirão 18.07.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo reencontra o Corinthians três anos após duelo marcante pela Copa do Brasil Equipes se enfrentam pelo Brasileirão poucos anos após duelo pelo torneio nacional que terminou com vitória do Timão 19.07.26 9h00 FUTEBOL Espanhola reúne amigos no Jurunas para torcer na final da Copa do Mundo Marina Crespo se apaixonou por Belém e acompanhará a decisão ao lado da namorada e de amigos paraenses em um bar no Jurunas 19.07.26 8h00 Futebol Em Belém, torcida pela Argentina une brasileiros e argentinos na final da Copa do Mundo Na capital do Pará, parte dessa comunidade encontrou um espaço para acompanhar os jogos da equipe de Lionel Messi. 19.07.26 7h00 Futebol Em Nova York, Espanha e Argentina disputam o título da Copa do Mundo Seleções chegam completas à decisão deste domingo no MetLife Stadium; espanhóis tentam o bicampeonato, enquanto os argentinos buscam o quarto título mundial 19.07.26 8h00