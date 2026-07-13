Corrida do Sal 2026: veja onde e quando retirar o kit da prova

Falta pouco para a 17ª Corrida do Sal, uma das provas mais tradicionais e aguardadas do verão paraense. Marcada para o dia 25 de julho, em Salinópolis, a corrida já tem definido o cronograma de entrega dos kits para os atletas inscritos.

A retirada poderá ser feita em Belém e Salinópolis, entre os dias 21 e 24 de julho, sempre das 9h às 18h. Os participantes devem ficar atentos às datas e aos locais disponíveis em cada município para garantir o kit antes da largada.

Onde retirar o kit da Corrida do Sal 2026

Os atletas inscritos poderão retirar o kit nos seguintes locais:

Belém: Supermercado Atacadão, no Portal da Amazônia.

Supermercado Atacadão, no Portal da Amazônia. Salinópolis: Gav Resorts.

VEJA MAIS

Veja as datas e os horários da retirada dos kits

O cronograma de entrega foi organizado da seguinte forma:

Belém: dias 21, 22 e 23 de julho, das 9h às 18h .

dias e de julho, das . Salinópolis: dia 24 de julho, véspera da Corrida, das 9h às 18h.

Ainda dá tempo de se inscrever na Corrida do Sal?

As inscrições estão no 3º e último lote com poucas vagas disponíveis, mas ainda dá tempo! Faça sua inscrição aqui e garanta sua participação na mais charmosa prova do Verão Paraense.

Corrida do Sal será realizada no dia 25 de julho

A 17ª edição da Corrida do Sal terá largada às 6h, na Orla do Maçarico, em Salinópolis. A prova contará com percursos de 3 km e 7 km, reunindo atletas profissionais e corredores amadores em um dos principais eventos esportivos do veraneio paraense.

A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão - lugar de comprar barato, Gav Resorts, Centro Universitário Fibra - referência em ensino superior, Iogurteria Nestle, Uniodonto Belém, Ag Eletrovias - onde houver estrada, haverá energia e onde houver energia haverá AG eletrovias; Atacadão do Suplemento; Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.