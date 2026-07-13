Corrida do Sal 2026: veja tudo o que você precisa saber sobre a prova

A prova será realizada no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, com percursos de 3 km e 7 km

13 de julho de 2026 às 10:00

A 17ª Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo do Pará e promete movimentar Salinópolis durante o veraneio. A prova será realizada no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, reunindo atletas profissionais e corredores amadores em uma disputa que une esporte, turismo e as paisagens do litoral paraense.

Após uma pausa desde 2019, o evento retorna com expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes. Os corredores poderão escolher entre dois percursos: 3 km e 7 km, com trajetos pela orla da cidade e pela região do Maçarico. Veja quando e onde retirar os kits da Corrida!

VEJA MAIS

Quando será a Corrida do Sal 2026?

A 17ª edição da Corrida do Sal será realizada no sábado, 25 de julho de 2026. A largada está marcada para as 6h, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste do Pará.

O horário foi definido para proporcionar melhores condições aos participantes, aproveitando as primeiras horas da manhã e o cenário da orla durante o nascer do sol.

Onde será a largada da prova?

A concentração e a largada da Corrida do Sal ocorrerão na Orla do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinópolis.

O local passou recentemente por intervenções de revitalização e receberá a estrutura preparada para os atletas, incluindo apoio médico, hidratação, cronometragem e suporte durante o percurso.

Quais são os percursos da Corrida do Sal?

A prova terá duas opções de distância: 3 km e 7 km. Os trajetos foram planejados para percorrer áreas da orla de Salinópolis, incluindo a região do Maçarico.

A organização destaca que o percurso busca proporcionar uma experiência diferenciada aos participantes, combinando o desafio esportivo com o contato com a paisagem do litoral paraense.

Confira os percursos:

Como será o percurso de 3 km da Corrida do Sal?

O percurso de 3 quilômetros terá largada na Rua João Pessoa e seguirá pelas principais vias da região da Orla do Maçarico.

🏁 Largada: Rua João Pessoa;

➡️ 0,5 km: dobra na Rua Mirica Santa Brígida;

➡️ 1 km: segue pela Rua Mirica Santa Brígida;

↩️ 2 km: retorno para a Rua João Pessoa;

🏁 3 km: segue até a linha de chegada na Rua João Pessoa.

Como será o percurso de 7 km da Corrida do Sal?

O percurso de 7 quilômetros será a principal prova competitiva da Corrida do Sal e passará por diferentes ruas e avenidas de Salinópolis. O trajeto inclui trechos pela região central e pela área da orla.

🏁 Largada: Rua João Pessoa;

➡️ 0,5 km: dobra na Rua Mirica Santa Brígida;

➡️ 1 km: segue pela Rua Mirica Santa Brígida;

➡️ 2 km: dobra na Rua Manoel Pedro de Castro;

➡️ 2,5 km: segue pela Avenida São Tomé;

➡️ 3 km: passa pela Travessa Pedro dos Santos;

➡️ 3,5 km: corta pela Avenida Doutor Miguel Santa Brígida em direção à Rua 4;

➡️ 4 km: dobra na Rua Oitava e segue pela Avenida Atlântica;

➡️ 4,5 km: segue pela Rua Assis de Vasconcelos;

➡️ 5 km: passa pela Avenida Beira-Mar;

➡️ 5,5 km: entra na Rua Eurico Castilho e segue novamente para a Rua João Pessoa;

➡️ 6 km: continua pela Rua João Pessoa;

🏁 7 km: segue até a linha de chegada na Rua João Pessoa.

Como é a camisa oficial da Corrida do Sal?

A camisa oficial da 17ª Corrida do Sal foi apresentada pela organização e será entregue como cortesia aos participantes inscritos.

A peça tem cor laranja neon e foi desenvolvida com tecido leve, pensado para facilitar a evaporação do suor, auxiliar no controle da temperatura corporal e garantir maior mobilidade durante a corrida.

Camisa neon da 17ª Corrida do Sal reforça identidade visual do evento esportivo (OLiberal.com)

Além da funcionalidade, a camisa também possui elementos que reforçam a identidade do evento, como o mascote Solzito e a marca da 17ª edição da prova.

Os participantes poderão escolher o tamanho da camiseta durante o processo de inscrição. Após o encerramento das inscrições, não será possível alterar a numeração escolhida.

Como será a medalha e o troféu da Corrida do Sal?

A medalha da edição 2026 seguirá a identidade visual oficial da competição. O item terá acabamento em bronze e cordão personalizado com a marca do Grupo Liberal.

As medalhas e os troféus foram produzidos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e serão entregues aos participantes e vencedores da competição.

Medalha e troféu da Corrida do Sal 2026. (Igor Mota/O Liberal)

O troféu oficial da prova também terá acabamento predominantemente em bronze, com pedestal oval e formato arredondado, trazendo a marca da Corrida do Sal.

A premiação será entregue aos campeões das categorias previstas no regulamento da competição.

Até quando é possível se inscrever?

As inscrições para a 17ª Corrida do Sal seguem abertas enquanto houver disponibilidade de vagas. Os interessados devem realizar o cadastro pelo site oficial da Central da Corrida.

Como fazer a inscrição na Corrida do Sal?

O cadastro pode ser feito pela plataforma Central da Corrida. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Central da Corrida; Clique em “Inscreva-se”; Crie um cadastro informando CPF, nome, telefone e endereço; Informe e-mail e crie uma senha; Escolha o kit disponível; Selecione a modalidade e a distância desejada; Escolha o tamanho da camisa; Adicione ao carrinho; Efetue o pagamento; Após a confirmação, a inscrição estará concluída.

Quanto custa a inscrição da Corrida do Sal?

Os valores dos kits disponíveis são:

Kit Corrida: R$ 129,00 (3º lote);

R$ 129,00 (3º lote); Kit Corrida 60+: R$ 64,50;

R$ 64,50; Kit PCD: R$ 64,50;

R$ 64,50; Kit PCD Visual: R$ 64,50;

R$ 64,50; Kit PCD Cadeirantes: R$ 64,50.

Vai ter fotos dos participantes?

Sim. Os corredores terão acesso a registros fotográficos feitos durante o percurso da prova.

A cobertura será realizada pela Fotop, empresa especializada em imagens esportivas. A expectativa é que cerca de 10 mil fotos sejam produzidas durante o evento.

Após a corrida, as imagens passarão por seleção, edição e organização antes de serem disponibilizadas na plataforma digital.

Onde e quando será a retirada dos kits

A retirada dos kits ocorrerá em Belém, no Supermercado Atacado do Portal da Amazônia e em Salinópolis no Gav Resorts.

Retirada em Belém: dias 21, 22 e 23 de julho de 9h às 18h.

Retirada em Salinas: 24 de julho de 9h às 18h.

Qual será a premiação da Corrida do Sal?

A competição terá premiação com troféus para os melhores colocados da categoria geral dos 7 km e das categorias PCD.

Confira as categorias premiadas:

Geral 7 km masculino e feminino : 1º, 2º e 3º lugares;

: 1º, 2º e 3º lugares; PCD cadeirante 7 km : 1º, 2º e 3º lugares;

: 1º, 2º e 3º lugares; P CD cadeirante conduzido 7 km : 1º, 2º e 3º lugares;

: 1º, 2º e 3º lugares; PCD visual 7 km : 1º, 2º e 3º lugares;

: 1º, 2º e 3º lugares; Top 10 masculino e Top 10 feminino.

A organização informa que não haverá premiação por faixa etária. Os participantes também irão receber uma medalha.

Corrida do Sal 2026

As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site Central da Corrida. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado.