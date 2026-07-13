Corrida do Sal 2026: veja tudo o que você precisa saber sobre a prova

A 17ª Corrida do Sal está de volta ao calendário esportivo do Pará e promete movimentar Salinópolis durante o veraneio. A prova será realizada no dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, reunindo atletas profissionais e corredores amadores em uma disputa que une esporte, turismo e as paisagens do litoral paraense.
Após uma pausa desde 2019, o evento retorna com expectativa de reunir cerca de 3 mil participantes. Os corredores poderão escolher entre dois percursos: 3 km e 7 km, com trajetos pela orla da cidade e pela região do Maçarico. Veja quando e onde retirar os kits da Corrida!
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Quando será a Corrida do Sal 2026?
A 17ª edição da Corrida do Sal será realizada no sábado, 25 de julho de 2026. A largada está marcada para as 6h, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, no nordeste do Pará.
O horário foi definido para proporcionar melhores condições aos participantes, aproveitando as primeiras horas da manhã e o cenário da orla durante o nascer do sol.
Onde será a largada da prova?
A concentração e a largada da Corrida do Sal ocorrerão na Orla do Maçarico, um dos principais cartões-postais de Salinópolis.
O local passou recentemente por intervenções de revitalização e receberá a estrutura preparada para os atletas, incluindo apoio médico, hidratação, cronometragem e suporte durante o percurso.
Quais são os percursos da Corrida do Sal?
A prova terá duas opções de distância: 3 km e 7 km. Os trajetos foram planejados para percorrer áreas da orla de Salinópolis, incluindo a região do Maçarico.
A organização destaca que o percurso busca proporcionar uma experiência diferenciada aos participantes, combinando o desafio esportivo com o contato com a paisagem do litoral paraense.
Confira os percursos:
Como será o percurso de 3 km da Corrida do Sal?
O percurso de 3 quilômetros terá largada na Rua João Pessoa e seguirá pelas principais vias da região da Orla do Maçarico.
🏁 Largada: Rua João Pessoa;
➡️ 0,5 km: dobra na Rua Mirica Santa Brígida;
➡️ 1 km: segue pela Rua Mirica Santa Brígida;
↩️ 2 km: retorno para a Rua João Pessoa;
🏁 3 km: segue até a linha de chegada na Rua João Pessoa.
Como será o percurso de 7 km da Corrida do Sal?
O percurso de 7 quilômetros será a principal prova competitiva da Corrida do Sal e passará por diferentes ruas e avenidas de Salinópolis. O trajeto inclui trechos pela região central e pela área da orla.
🏁 Largada: Rua João Pessoa;
➡️ 0,5 km: dobra na Rua Mirica Santa Brígida;
➡️ 1 km: segue pela Rua Mirica Santa Brígida;
➡️ 2 km: dobra na Rua Manoel Pedro de Castro;
➡️ 2,5 km: segue pela Avenida São Tomé;
➡️ 3 km: passa pela Travessa Pedro dos Santos;
➡️ 3,5 km: corta pela Avenida Doutor Miguel Santa Brígida em direção à Rua 4;
➡️ 4 km: dobra na Rua Oitava e segue pela Avenida Atlântica;
➡️ 4,5 km: segue pela Rua Assis de Vasconcelos;
➡️ 5 km: passa pela Avenida Beira-Mar;
➡️ 5,5 km: entra na Rua Eurico Castilho e segue novamente para a Rua João Pessoa;
➡️ 6 km: continua pela Rua João Pessoa;
🏁 7 km: segue até a linha de chegada na Rua João Pessoa.
Como é a camisa oficial da Corrida do Sal?
A camisa oficial da 17ª Corrida do Sal foi apresentada pela organização e será entregue como cortesia aos participantes inscritos.
A peça tem cor laranja neon e foi desenvolvida com tecido leve, pensado para facilitar a evaporação do suor, auxiliar no controle da temperatura corporal e garantir maior mobilidade durante a corrida.
Além da funcionalidade, a camisa também possui elementos que reforçam a identidade do evento, como o mascote Solzito e a marca da 17ª edição da prova.
Os participantes poderão escolher o tamanho da camiseta durante o processo de inscrição. Após o encerramento das inscrições, não será possível alterar a numeração escolhida.
Como será a medalha e o troféu da Corrida do Sal?
A medalha da edição 2026 seguirá a identidade visual oficial da competição. O item terá acabamento em bronze e cordão personalizado com a marca do Grupo Liberal.
As medalhas e os troféus foram produzidos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e serão entregues aos participantes e vencedores da competição.
O troféu oficial da prova também terá acabamento predominantemente em bronze, com pedestal oval e formato arredondado, trazendo a marca da Corrida do Sal.
A premiação será entregue aos campeões das categorias previstas no regulamento da competição.
Até quando é possível se inscrever?
As inscrições para a 17ª Corrida do Sal seguem abertas enquanto houver disponibilidade de vagas. Os interessados devem realizar o cadastro pelo site oficial da Central da Corrida.
Como fazer a inscrição na Corrida do Sal?
O cadastro pode ser feito pela plataforma Central da Corrida. Confira o passo a passo:
- Acesse o site da Central da Corrida;
- Clique em “Inscreva-se”;
- Crie um cadastro informando CPF, nome, telefone e endereço;
- Informe e-mail e crie uma senha;
- Escolha o kit disponível;
- Selecione a modalidade e a distância desejada;
- Escolha o tamanho da camisa;
- Adicione ao carrinho;
- Efetue o pagamento;
- Após a confirmação, a inscrição estará concluída.
Quanto custa a inscrição da Corrida do Sal?
Os valores dos kits disponíveis são:
- Kit Corrida: R$ 129,00 (3º lote);
- Kit Corrida 60+: R$ 64,50;
- Kit PCD: R$ 64,50;
- Kit PCD Visual: R$ 64,50;
- Kit PCD Cadeirantes: R$ 64,50.
Vai ter fotos dos participantes?
Sim. Os corredores terão acesso a registros fotográficos feitos durante o percurso da prova.
A cobertura será realizada pela Fotop, empresa especializada em imagens esportivas. A expectativa é que cerca de 10 mil fotos sejam produzidas durante o evento.
Após a corrida, as imagens passarão por seleção, edição e organização antes de serem disponibilizadas na plataforma digital.
Onde e quando será a retirada dos kits
A retirada dos kits ocorrerá em Belém, no Supermercado Atacado do Portal da Amazônia e em Salinópolis no Gav Resorts.
Retirada em Belém: dias 21, 22 e 23 de julho de 9h às 18h.
Retirada em Salinas: 24 de julho de 9h às 18h.
Qual será a premiação da Corrida do Sal?
A competição terá premiação com troféus para os melhores colocados da categoria geral dos 7 km e das categorias PCD.
Confira as categorias premiadas:
- Geral 7 km masculino e feminino: 1º, 2º e 3º lugares;
- PCD cadeirante 7 km: 1º, 2º e 3º lugares;
- PCD cadeirante conduzido 7 km: 1º, 2º e 3º lugares;
- PCD visual 7 km: 1º, 2º e 3º lugares;
- Top 10 masculino e Top 10 feminino.
A organização informa que não haverá premiação por faixa etária. Os participantes também irão receber uma medalha.
Corrida do Sal 2026
As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site Central da Corrida. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado.
A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão - lugar de comprar barato, Gav Resorts, Centro Universitário Fibra - referência em ensino superior, Iogurteria Nestle, Uniodonto Belém, Ag Eletrovias - onde houver estrada, haverá energia e onde houver energia haverá AG eletrovias; Atacadão do Suplemento; Lojas ReXPA, Glade e Sollaris.