Cansou rápido? Saiba como melhorar o fôlego e render mais na Corrida do Sal

Com a proximidade da 17ª Corrida do Sal, marcada para o dia 25 de julho, na Orla do Maçarico, em Salinópolis, muitos participantes intensificam a preparação para os percursos de 3 km e 7 km. Mas, além do treino físico, alguns detalhes podem fazer toda a diferença durante a prova, como a respiração, a postura, o ritmo e a forma correta de correr.

É comum que corredores iniciantes sintam cansaço excessivo logo nos primeiros minutos da atividade. Em muitos casos, o problema não está apenas no condicionamento físico, mas também em erros técnicos que comprometem o desempenho e aumentam o risco de lesões.

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Segundo o profissional de Educação Física e ultramaratonista Kledson Almeida, entender o próprio corpo e respeitar os limites individuais é um dos primeiros passos para evoluir na corrida de forma segura.

🏃‍♂️ Cansou rápido? O problema pode estar no ritmo

Uma das falhas mais comuns entre quem está começando é tentar correr em uma intensidade acima da capacidade física atual.

"Para você que está correndo muito rápido e não tem o nível de condicionamento físico ainda, é necessário que procure um profissional de educação física para uma avaliação e entender os níveis de volume de oxigênio", orienta Kledson.

De acordo com ele, iniciar em um ritmo adequado permite que o corpo se adapte gradualmente aos esforços da corrida, reduzindo a sensação de exaustão precoce.

🌬️ Como respirar melhor durante a corrida?

A respiração é uma das maiores dúvidas entre os corredores. Embora não exista uma fórmula única para todos os atletas, controlar a entrada e saída de ar ajuda a manter o desempenho e evitar a sensação de falta de fôlego.

O especialista destaca que a respiração deve acompanhar a intensidade do exercício. Quando o corredor acelera, a demanda por oxigênio aumenta e o controle respiratório se torna ainda mais importante.

"É necessário fazer uma avaliação sobre a sua respiração para que você possa entender o seu ritmo de corrida e ter o controle da sua técnica completa", explica.

Por que você cansa tão rápido na corrida? Especialista explica os principais erros. (Instagram/@kledson_personal)

👣 Marcha e pisada também influenciam no desempenho

Outro fator frequentemente ignorado é a forma como o corredor pisa e se movimenta durante a atividade.

Segundo Kledson Almeida, problemas relacionados à marcha e à técnica da corrida podem gerar dores e até afastar praticantes do esporte.

"Existem alguns erros frequentemente de marcha e de pisada que a gente vê em muitos corredores iniciantes. Isso implica em lesões", alerta.

Por isso, a orientação é observar o posicionamento do corpo, a forma de aterrissar os pés no solo e buscar acompanhamento profissional sempre que possível.

📏 Postura correta ajuda a evitar dores e lesões

Manter uma boa postura durante a corrida também contribui para um movimento mais eficiente.

Cabeça alinhada, olhar voltado para frente, ombros relaxados e tronco levemente inclinado são algumas características que ajudam o corpo a distribuir melhor os impactos da atividade.

Além de melhorar a performance, a postura adequada reduz a sobrecarga sobre articulações e musculatura.

⏱️ Treinos curtos podem ajudar a melhorar a resistência

Para quem deseja ganhar fôlego e aprender a controlar melhor o esforço, o educador físico recomenda estratégias simples durante os treinos.

"Você pode pegar uma distância curta e fazer um ritmo forte e voltar trotando, que é uma corrida mais leve e mais cadenciada", sugere.

Esse tipo de exercício ajuda o corredor a compreender melhor os próprios limites e desenvolver resistência cardiovascular ao longo do tempo.

🎯 A importância da orientação profissional

Embora a corrida seja uma atividade acessível, cada pessoa possui características físicas diferentes. Por isso, avaliações específicas podem contribuir para treinos mais eficientes e seguros.

"Sempre buscar uma orientação profissional é a maneira mais correta e coerente para que você venha desenvolver nesse mundo fantástico da corrida", destaca Kledson Almeida.

A recomendação é especialmente importante para quem está começando ou pretende participar pela primeira vez da Corrida do Sal.

Para quem vai participar da Corrida do Sal, o recado do especialista é simples: mais importante do que correr rápido é correr da forma correta.

"É necessário iniciar sabendo os protocolos para melhorar a respiração, entender o ritmo da corrida, a marcha e assim ter o controle da técnica completa", conclui.

Corrida do Sal 2026

As inscrições para a Corrida do Sal estão abertas e podem ser feitas pelo site www.centraldacorrida.com.br. A prova marca o retorno de um dos eventos esportivos mais tradicionais do veraneio paraense e reunirá atletas e corredores amadores na orla de Salinópolis, em um percurso que combina atividade física e turismo em um dos destinos mais procurados do Estado.

A Corrida do Sal é realizada pelo Grupo Liberal, com cobertura especial em seus veículos de comunicação e atuação de profissionais dedicados à divulgação do evento. O projeto conta com patrocínio do Atacadão – Lugar de Comprar Barato e da GAV Resorts.