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Pavani se despede do Remo após 86 jogos e dois acessos: 'Saio com a consciência tranquila'

Meio-campista encerra passagem de dois anos e meio pelo Leão Azul para defender o Ceará; nas redes sociais, atleta destacou as conquistas, a relação com Belém e afirmou que deixa o clube com a sensação de dever cumprido

O Liberal

14 de julho de 2026 às 18:42

( Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal )

A passagem de Giovanni Pavani pelo Clube do Remo chegou oficialmente ao fim. Na noite desta terça-feira, o meio-campista utilizou as redes sociais para confirmar a despedida do Leão Azul, clube que defendeu nas últimas duas temporadas e meia, antes de iniciar um novo desafio no Ceará.

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Contratado em 2024, Pavani participou de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do Remo. Ao longo da trajetória, disputou 86 partidas, conquistou os acessos consecutivos da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, além dos títulos do Campeonato Paraense e da Super Copa Grão-Pará. O volante também chegou a usar a braçadeira de capitão em diferentes momentos.

Na mensagem publicada em seu perfil nas redes sociais, o jogador definiu a passagem pelo Baenão como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória profissional. "Hoje chega ao fim um dos capítulos mais especiais da minha carreira. Foram dois anos e meio vestindo essa camisa com orgulho, dedicação e respeito. Um período que transformou não apenas minha vida profissional, mas também minha vida pessoal."

Além dos resultados dentro de campo, Pavani ressaltou a identificação criada com a cidade e a torcida azulina, lembrando da acolhida recebida desde a chegada a Belém. "Em Belém vivi momentos que jamais vou esquecer. Fiz grandes amizades, fui acolhido por um povo apaixonado e aprendi o verdadeiro significado de representar uma torcida que ama o seu clube de forma intensa."

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O meio-campista também relembrou as principais conquistas obtidas com a camisa azulina e destacou a oportunidade de liderar a equipe como capitão. "Foram dois acessos consecutivos, um título estadual, a Super Copa Grão-Pará, 86 jogos defendendo essa camisa e a felicidade de ser capitão em momentos inesquecíveis. Cada treino, cada jogo e cada batalha valeram a pena."

Na despedida, Pavani afirmou que Belém teve papel decisivo também em sua vida pessoal. Segundo o atleta, foi na capital paraense que conheceu a esposa, construiu a família e viveu momentos que levará para sempre. O jogador encerrou a mensagem agradecendo aos companheiros, funcionários, dirigentes, comissão técnica e, principalmente, à torcida azulina, reforçando que deixa o clube com o sentimento de missão cumprida.

"Saio com a consciência tranquila, de quem entregou tudo em campo, honrou essa camisa e respeitou essa instituição todos os dias", encerrou. 

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