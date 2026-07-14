Pavani se despede do Remo após 86 jogos e dois acessos: 'Saio com a consciência tranquila'

Meio-campista encerra passagem de dois anos e meio pelo Leão Azul para defender o Ceará; nas redes sociais, atleta destacou as conquistas, a relação com Belém e afirmou que deixa o clube com a sensação de dever cumprido

A passagem de Giovanni Pavani pelo Clube do Remo chegou oficialmente ao fim. Na noite desta terça-feira, o meio-campista utilizou as redes sociais para confirmar a despedida do Leão Azul, clube que defendeu nas últimas duas temporadas e meia, antes de iniciar um novo desafio no Ceará.

Contratado em 2024, Pavani participou de um dos períodos mais vitoriosos da história recente do Remo. Ao longo da trajetória, disputou 86 partidas, conquistou os acessos consecutivos da Série C para a Série B e da Série B para a Série A, além dos títulos do Campeonato Paraense e da Super Copa Grão-Pará. O volante também chegou a usar a braçadeira de capitão em diferentes momentos.

Na mensagem publicada em seu perfil nas redes sociais, o jogador definiu a passagem pelo Baenão como um dos momentos mais marcantes de sua trajetória profissional. "Hoje chega ao fim um dos capítulos mais especiais da minha carreira. Foram dois anos e meio vestindo essa camisa com orgulho, dedicação e respeito. Um período que transformou não apenas minha vida profissional, mas também minha vida pessoal."

Além dos resultados dentro de campo, Pavani ressaltou a identificação criada com a cidade e a torcida azulina, lembrando da acolhida recebida desde a chegada a Belém. "Em Belém vivi momentos que jamais vou esquecer. Fiz grandes amizades, fui acolhido por um povo apaixonado e aprendi o verdadeiro significado de representar uma torcida que ama o seu clube de forma intensa."

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O meio-campista também relembrou as principais conquistas obtidas com a camisa azulina e destacou a oportunidade de liderar a equipe como capitão. "Foram dois acessos consecutivos, um título estadual, a Super Copa Grão-Pará, 86 jogos defendendo essa camisa e a felicidade de ser capitão em momentos inesquecíveis. Cada treino, cada jogo e cada batalha valeram a pena."

Na despedida, Pavani afirmou que Belém teve papel decisivo também em sua vida pessoal. Segundo o atleta, foi na capital paraense que conheceu a esposa, construiu a família e viveu momentos que levará para sempre. O jogador encerrou a mensagem agradecendo aos companheiros, funcionários, dirigentes, comissão técnica e, principalmente, à torcida azulina, reforçando que deixa o clube com o sentimento de missão cumprida.