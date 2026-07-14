Remo se posiciona sobre comunicado de refeições no Baenão; Clube nega corte

Remo informa que isso é uma prática para dias em que jogadores vão ao clube para a realização de tratamento médico

O Remo se pronunciou na tarde desta terça-feira (14), após um aviso interno do clube circular na internet, em que a diretoria informava que o Remo limitaria as refeições apenas aos jogadores.

Em comunicado, o clube afirmou que as refeições seguem ocorrendo. Porém, em dias em que as atividades acontecem em apenas um turno, serão disponibilizados lanches apenas para atletas que estejam realizando atividades no clube, como tratamento, entre outras movimentações internas, e que esse tipo de medida evita desperdício.

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O clube azulino informa que não se trata de um corte nas refeições, que essa prática já ocorre e que também ajuda no fluxo de funcionários, devido à baixa demanda de pessoas no clube nesses dias.

O Remo afirma ainda que vem trabalhando para melhorar o ambiente dentro da instituição e que realizou melhorias em seu refeitório e cozinha, ajustando a jornada de trabalho dos funcionários.

Leia a nota na íntegra

"O Clube do Remo informa que as refeições para os funcionários que atuam no Banpará Baenão seguem normalmente para atletas e staff, com café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Tudo de acordo com o horário de trabalho e treinamentos.

Sobre o café e o lanche da tarde no contraturno, ou seja, quando não tem treino, eles são disponibilizados para os atletas que vão ao estádio realizar tratamento, oportunidade também em que a demanda de funcionários é baixa e de pouco fluxo, evitando assim o desperdício e respeitando a carga horária de trabalho da equipe da cozinha.