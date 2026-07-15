Paraense Michel Pereira deixa o UFC após mais de sete anos na organização

Lutador não teve o contrato renovado após a derrota para Shara Magomedov em junho

O lutador Michel Pereira, conhecido como Paraense Voador, não faz mais parte do UFC. O atleta do peso-médio (até 84kg) não teve o contrato renovado após a última luta, disputada no dia 27 de junho, em Baku, quando perdeu por decisão para Shara Magomedov.

Conforme o jornalista Guilherme Cruz, do MMA Fighting, o paraense havia encerrado o contrato anterior com o UFC em fevereiro, na luta contra Zach Reese, em que venceu por decisão dividida dos juízes. Com isso, a organização assinou um novo vínculo válido por mais um combate e, após a derrota, decidiu encerrar a parceria de mais de sete anos.

Michel fez 16 lutas no UFC, conquistando 10 vitórias e sofrendo seis derrotas. Sua melhor fase na organização foi entre 2020 e 2024, quando ficou invicto por oito lutas, a maioria na categoria meio-médio (77 kg). Após dificuldades para bater o peso, subiu para a divisão dos médios (84 kg) e acabou oscilando no desempenho.

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Nas últimas cinco lutas, Pereira sofreu quatro derrotas, o que colocou em dúvida sua permanência na organização.

Natural de Tucumã, no interior do Pará, Michel tem 32 anos e um cartel com mais de 40 lutas. São 32 vitórias, 15 derrotas e dois combates sem resultado. No UFC, ganhou o apelido de Paraense Voador por conta dos golpes plásticos e dos duelos movimentados.

Polêmica

A saída de Michel Pereira do UFC também foi acompanhada de polêmica. Após a derrota para Shara Magomedov, o lutador criticou a arbitragem da luta, especialmente a atuação de Herb Dean. Segundo o paraense, o árbitro deveria ter punido o adversário por puxões de cabelo.

Com isso, Michel reclamou publicamente da arbitragem e recebeu apoio do ex-campeão Alex Poatan, que publicou uma mensagem nas redes sociais.

"Poderiam ter mandado esse cara [embora] antes e talvez fosse aceitável, mas pagar um preço tão alto por erro da arbitragem não dá para aceitar! O UFC já fez e faz tudo o que eu peço, no alcance da organização, mas é triste ver isso e não ficar chateado. Muitos atletas que não falam nada, amanhã podem ser vocês passando por esse tipo de situação, e não adianta me enviar mensagem pedindo ajuda. É triste que nem o UFC tem o controle, e, com isso, vai manchando o nosso esporte", escreveu o lutador, que acusou Herb Dean de não ter intervindo após supostos golpes ilegais no duelo contra Ciryl Gane.

Nos stories do Instagram, ao compartilhar a publicação de Poatan, Michel Pereira afirmou que sente gratidão pela organização.