Em busca de retorno ao UFC, Bruno Souza tem luta marcada em evento nos EUA

Nascido em Recife, mas radicado no Pará, Bruno Souza, conhecido como "The Tiger", busca o retorno ao UFC após breve passagem entre 2021 e 2022. Como parte dessa jornada, o lutador tem uma luta marcada para o próximo domingo (19), no 559 Fights, na Califórnia, nos Estados Unidos. O adversário será o norte-americano Shane Torres.

Bruno vem de vitória por decisão contra Amin Almelik no TPF (Tachi Palace Fights), também nos Estados Unidos. Ao todo, são cinco vitórias nas últimas seis lutas no MMA. Assim, para o combate, o corner do lutador está confiante em uma boa atuação diante de Torres.

Conforme o treinador de Bruno, Yan Norat, foram quatro semanas de preparação intensa. A expectativa é de que Shane tente levar a luta para o chão e, por isso, a defesa de quedas e os contra-ataques têm sido trabalhados nos treinos.

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"A gente tem treinado em função de defender as quedas para a mão entrar buscando o nocaute. Mas também estamos confiantes na possibilidade de uma finalização, capitalizando em cima da própria entrada do adversário, porque a gente também tem esse recurso. O Bruno está muito bem na luta agarrada, na transição, no chão. A gente vai para esse combate com a ideia de realmente vencer pela via rápida (nocaute ou finalização)", apontou o técnico do lutador.

O adversário do próximo domingo tem cartel negativo, com oito vitórias e 11 derrotas. Já Bruno, de 30 anos, tem retrospecto positivo, com 15 triunfos e quatro reveses.

Paraense de coração, o lutador cresceu em Belém e tem como base o karatê. "Pupilo" de Lyoto Machida, ele assinou com o UFC em 2021, estreou uma semana depois, mas acabou derrotado. No ano seguinte, enfrentou Luis Saldana, também foi superado e teve o contrato encerrado.

Após deixar o Ultimate, passou pelo Karate Combat e por outros eventos, como o Urijah Faber's A1 Combat, do ex-lutador e campeão do UFC Urijah Faber. Agora, Bruno tenta retornar ao UFC ou fechar com uma organização de projeção mundial.