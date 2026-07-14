Shooto Brasil 138 promove duelo internacional entre na luta principal

O Shooto Brasil realiza sua 138ª edição no próximo 17 de julho, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, reunindo atletas em ascensão e nomes experientes do cenário nacional e internacional do MMA. A luta principal da noite será um confronto internacional entre o uruguaio Mateo “Zombie” Pereira e o brasileiro Welington “Predador”, em duelo válido pela divisão dos pesos leves.

Mateo Pereira chega ao evento após uma vitória convincente sobre Lucas Caldas, atleta que ganhou projeção ao participar do Dana White’s Contender Series (DWCS). O resultado credenciou o uruguaio para protagonizar a principal atração do Shooto Brasil 138.Do outro lado estará Welington “Predador”, atleta de Itapevi (SP), integrante da equipe Chute Boxe Diego Lima. O paulista vem de atuações de destaque no LFA (Legacy Fighting Alliance) e busca manter a boa fase diante do representante uruguaio.

A coprincipal da noite marcará o retorno de Cleiver Fernandes ao cage do Shooto Brasil. Ex-campeão da organização, o atleta acumula passagens por eventos internacionais como UAE Warriors e Professional Fighters League (PFL). Seu adversário será Leonardo “Leozin”, representante da equipe Tropa Thai, que chega invicto ao confronto e é considerado uma das promessas da modalidade.Outro destaque do card principal será o retorno de Yan Teixeira, que volta a competir após quatro anos afastado das competições. O atleta terá pela frente o amazonense Luiz Carlos “Aranha”, em duelo válido pela categoria dos pesos moscas.

Também integra o card principal o experiente Rodrigo Praia, natural de Coari (AM), que volta a lutar em território brasileiro após uma sequência de apresentações no ACA (Absolute Championship Akhmat), organização sediada na Rússia. Seu adversário será Walysson Aguiar Guerra, atleta que vem se destacando no cenário nacional.As lutas terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais do Shooto Brasil no YouTube e Facebook.

Card Amador

Heitor “Twins” Santos x Angelo “Copperfeld” Coppola – Peso Galo

Carlos “Caique PQD” Freire x Giovanni “Luffy” D’Esposito – Peso Leve

Helder “The Lion” Almeida x Luigi Simone – Peso Meio-Médio

Card Preliminar

Felipe Guerreiro x Gabriel “Morte” – Peso Galo

Yan “Killer” x Andrea “The Shark” Madruga – Peso Galo

Alexandre “Lion” Guerra x Gabriel “Dos Anjos” – Peso Leve

Davi Chueng x Vinicius “The Chosen One” Ramires – Peso Mosca

Card Principal

Rodrigo Praia x Walysson Aguiar Guerra – Peso Pena

Mateus Araújo x Jorge Lucas Teodoro – Peso Meio-Médio

Samuel “Chucky” Silva x Will “Breu Branco” Rocha – Peso Mosca

Victor Xavier x Fábio Perpétua – Peso Combinado

Luiz Carlos “Aranha” x Yan Teixeira – Peso Mosca

Leonardo “Leozin” x Cleiver Fernandes – Peso Combinado

Luta Principal: Mateo “Zombie” Pereira x Welington “Predador” – Peso Leve

Conor McGregor lamenta lesão no UFC 329: “Joelho estourou”

Conor McGregor lamentou em suas redes sociais a lesão sofrida na luta contra Max Holloway neste sábado no UFC 329. O irlandês se machucou no início do combate e foi derrotado por nocaute técnico após cinco anos afastados. Artesmarciais

“Meu joelho estourou. Destruído. Eu não tinha nenhuma lesão antes de entrar na luta. Eu estava desferindo chutes, apoiando o pé com firmeza e pulando, durante todo o camp de treinos, bem como nos bastidores antes da luta. Isso veio do nada. Estou nas trevas aqui. Só posso descrever isso como o inferno”

Novo Jon Jones’ e campeão olímpico aplica surra em estreia no UFC 329

ma das maiores promessas do MMA, Gable Steveson, medalhista de ouro no wrestling nas Olimpíadas de Tóquio (JAP), em 2020, chegou com tudo ao Ultimate e confirmou o grande favoritismo com louvor. No UFC 329, evento realizado neste sábado (11), em Las Vegas (EUA), o amigo e parceiro de treino de Jon Jones castigou Elisha Ellison e nocauteou no primeiro round, em pouco mais de dois minutos

Connect Heroes: Fabrício Andrey bate Meyram e Baby Shark vence revanche contra Rerisson

O grappling tomou conta do Rio de Janeiro mais uma vez. A edição de estreia do Connect Heroes, realizada neste sábado, dia 11 de julho, reuniu alguns dos principais nomes do jiu-jítsu.O salão principal do hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, recebeu o enorme tatame montado no centro do espaço e mais de 600 espectadores, entre convidados e pagantes, que vibraram em cada um dos nove duelos do card.

Na luta principal, Fabrício Andrey e Meyram Maquiné entregaram o que prometeram: ação do início ao fim. Os três rounds de cinco minutos foram movimentados, com boas tentativas de queda de ambos os lados.

Meyram investiu mais no single-leg para suspender Fabrício e conseguir quedas plásticas, enquanto Fabrício apostou nas cinturadas e no double-leg, com mais estabilidade ao levar a luta para o chão. Apesar das boas tentativas dos dois lados, a vitória veio na decisão dos árbitros, com Fabrício Andrey levando a melhor por unanimidade.Na luta coprincipal, foi a vez de “Baby Shark” Diogo Reis dar o troco em Rerisson Gabriel na revanche do Pan de Jiu-Jitsu da IBJJF, realizado em 2025. Jogando da guarda e impondo volume por baixo, com boas tentativas de finalização no pé, Diogo levou a melhor na decisão dos árbitros. Rerisson, com a torcida local ao seu lado, buscou as passagens de guarda e levou perigo em diferentes momentos. Diogo, contudo, venceu por decisão dividida e garantiu o cinturão do Connect Heroes.

UFC quebra recorde de maior bilheteria com retorno de McGregor

Com sua volta à ativa como maior atração do UFC 329, o evento do último sábado (11), em Las Vegas (EUA), fez história e quebrou o recorde de maior bilheteria da empresa em todos os tempos.