Foco no Remo é o repertório tático

Léo Condé trabalhou 80 dias no Remo até a suspensão da Série A. No período, foram 19 jogos, um a cada 4,2 dias. Assim mesmo, deu identidade tática ao time, que entrou numa clara crescente. Agora, com tempo apropriado para treinamentos, ele trabalha na ampliação do repertório tático.

O Remo fez 10 pontos nas últimas cinco rodadas com arsenal tático bem limitado. Basicamente, os avanços de Marcelinho amparado por Pikachu, os lances de velocidade com Jajá, os avanços de Patrick e outras jogadas menos frequentes e não tão elaboradas. Novos movimentos coordenados estão em assimilação, assim como as novas armas ofensivas e defensivas em bolas paradas. Vejamos o que Léo Condé consegue agora, com o tempo de treinamentos que não teve na primeira fase do trabalho.

Por que não a dupla Italo e Juninho?

Quando ouviu perguntas sobre a possibilidade de Italo e Juninho formarem dupla no ataque do Paysandu, Júnior Rocha disse que somente quando pudesse treina-los como dupla. Pois bem! O tempo chegou nesse intervalo de duas semanas na Série C.

Claro que o técnico bicolor pode testar e não aprovar a dupla, como pode nem testar e manter a escolha entre um e outro - por enquanto, Juninho. Afinal, clubes da Série B já manifestaram interesse em Italo, e mantê-lo fora do time diminui o risco de perdê-lo.

BAIXINHAS

* Italo está emprestado pelo Volta Redonda ao Papão, com os direitos econômicos estipulados no contrato em R$ 1 milhão. O atleta tem 15 em 32 jogos vestindo a camisa bicolor. Juninho, o titular, emprestado pelo Osasco, tem 17 gols em 35 jogos.

* Zé Welison cresceu de rendimento e virou titular com o técnico Léo Condé. Taticamente é um jogador utilíssimo com sua força física e marcação implacável. Em 23 jogos, ainda não fez gol pelo Remo, até porque raramente aparece na área do adversário.

* O Paysandu fez sete jogos nessa parada do Remo pela interrupção da Série A. Agora é o Leão Azul que está mais perto do próximo jogo oficial. Afinal, enfrenta o Corinthians na quinta-feira da próxima semana, dia 23, e o Papão só joga três dias depois, contra o Amazonas, em Manaus. Também no dia 26, Remo x Vitória em Belém.

* Hoje pela manhã, coletivo do Remo no Mangueirão testando a tecnologia do impedimento semi automático do estádio. Um evento para as observações, análises e ajustes de sistema pelos técnicos, tanto os da empresa que instalou o equipamento no estádio como o que comanda o Remo, Léo Condé.

* Coletivo (titulares x reservas) é um treinamento que caiu em desuso por um conjunto de fatores. A alta intensidade dos jogos exige treinos igualmente intensos. No caso de coletivo, o desgaste é o mesmo de jogo e exige tempo para recuperação. E esse tempo o Remo está dispondo.

* Radsley, novo meia do Paysandu, é um jogador com recursos para ser titular folgadamente. Estranhamente, estava na Série D, pelo Retrô. Ano passado ele estava na Série B, como reserva do Atlético Goianiense: seis jogos e um gol. No Retrô, este ano, 22 jogos e seis gols.