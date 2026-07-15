Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio Fábio Will 15.07.26 15h57 Baenão ganhou um novo vínculo com o Banpara (Tarso Sarraf / O Liberal) Caiu a grana! O Remo não formalizou de forma oficial, mas o Leão renovou seu contrato de patrocínio com o Banpará. A renovação do vínculo gira em torno de R$1,5 milhão pelo “naming right” do Estádio Evandro Almeida, o famoso Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O novo acordo entre Remo e o Banco do Estado do Pará terá um ano de duração. O mesmo ocorre com o Paysandu, maior rival do Remo. Isso garante que os nomes dos estádios sejam mantidos como Banpará Baenão e Banpará Curuzu, mantendo os letreiros nas fachadas dos locais. Essa parceria entre Banpará e os clubes ocorre desde a temporada 2020. Além dos letreiros e da utilização do nome Banpará, algumas demandas foram colocadas nesse novo vínculo, como exposição da marca do banco em produtos do clube na Remo TV, além de materiais de exposição nas redes sociais. VEJA MAIS Mais dois! Remo rescinde contrato com zagueiro e atacante e enxuga elenco para a Série A Leão Azul segue reformulando seu elenco e realizando rescisões contratuais de atletas 'Homens armados ao meio-dia': ex-Remo relata choque com Belém, além de paixão pelo futebol Em podcast, meia grego Panagiotis Tachtsidis relembra passagem pela capital paraense, diz que se assustou com cenas de pobreza e violência, mas destaca o carinho da torcida azulina Pavani se despede do Remo após 86 jogos e dois acessos: 'Saio com a consciência tranquila' Meio-campista encerra passagem de dois anos e meio pelo Leão Azul para defender o Ceará; nas redes sociais, atleta destacou as conquistas, a relação com Belém e afirmou que deixa o clube com a sensação de dever cumprido Atualmente, o Estádio Evandro Almeida é utilizado apenas para os treinamentos da equipe profissional. Nesta temporada, o Baenão recebeu jogos do Campeonato Paraense e Copa Norte, além de uma partida da Série A, na derrota azulina para o Cruzeiro-MG, pelo placar de 1 a 0, no dia 25 de abril, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Possivelmente, esta foi a única partida do clube na elite do futebol brasileiro no local, já que a tendência é que o Mangueirão seja utilizado em todas as outras rodadas da Série A como a “casa azulina”. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo banpara futebol baenão série a COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Diretoria do Remo inicia reforma do Ginásio Serra Freire; saiba detalhes Local foi inaugurado em 1963 e é uma das principais praças esportivas de Belém 16.07.26 15h23 futebol Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio 16.07.26 11h25 FUTEBOL Remo já dispensou 16 jogadores em 2026 e negocia novas saídas; veja a lista Clube ainda negocia as saídas de mais alguns atletas 15.07.26 18h08 Futebol Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores Leão Azul terá, por mais uma temporada, o nome do Banpará em seu estádio 15.07.26 15h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Destaque do Águia de Marabá, lateral pode reforçar o Paysandu, diz jornalista Papão está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e estuda a contratação do jogador do Azulão 16.07.26 11h56 COINCIDÊNCIA Messi já deu banho em Lamine Yamal? Saiba a verdade por trás da foto que voltou a viralizar Imagem registrada em 2007 mostra um jovem Lionel Messi durante um ensaio ao lado de um bebê que, anos depois, o enfrentaria na final da Copa do Mundo 15.07.26 22h18 futebol Remo 'vaza' própria contratação e anuncia Zé Ivaldo antes de apresentação oficial Time azulino compartilhou vídeo e declarações do zagueiro durante treinamento antes do anúncio 16.07.26 11h25 EXPECTATIVA Neymar vai continuar no Santos e enfrentará o Remo pela Copa do Brasil? Veja! Com a permanência confirmada, o astro pode reencontrar o Leão Azul nas oitavas de final da Copa do Brasil 16.07.26 14h17