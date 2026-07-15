Caiu a grana! Remo renova contrato com Banpara por mais um ano; veja valores

Caiu a grana! O Remo não formalizou de forma oficial, mas o Leão renovou seu contrato de patrocínio com o Banpará. A renovação do vínculo gira em torno de R$1,5 milhão pelo “naming right” do Estádio Evandro Almeida, o famoso Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube.

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O novo acordo entre Remo e o Banco do Estado do Pará terá um ano de duração. O mesmo ocorre com o Paysandu, maior rival do Remo. Isso garante que os nomes dos estádios sejam mantidos como Banpará Baenão e Banpará Curuzu, mantendo os letreiros nas fachadas dos locais. Essa parceria entre Banpará e os clubes ocorre desde a temporada 2020.

Além dos letreiros e da utilização do nome Banpará, algumas demandas foram colocadas nesse novo vínculo, como exposição da marca do banco em produtos do clube na Remo TV, além de materiais de exposição nas redes sociais.

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Atualmente, o Estádio Evandro Almeida é utilizado apenas para os treinamentos da equipe profissional. Nesta temporada, o Baenão recebeu jogos do Campeonato Paraense e Copa Norte, além de uma partida da Série A, na derrota azulina para o Cruzeiro-MG, pelo placar de 1 a 0, no dia 25 de abril, válida pela 13ª rodada do Brasileirão. Possivelmente, esta foi a única partida do clube na elite do futebol brasileiro no local, já que a tendência é que o Mangueirão seja utilizado em todas as outras rodadas da Série A como a “casa azulina”.