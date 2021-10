Ex-presidente do Remo chama jogadores de 'bananas' e atuação de 'vergonhosa', após revés na Série B

A derrota do Remo para a Ponte Preta-SP por 1 a 0, dentro do Baenão, pela Série B, fez o Leão “estacionar” nos 38 pontos na classificação e isso fez o ex-presidente azulino, André Cavalcante, chamar os jogadores de “bananas” e a atuação do time de “vergonhosa”.

O ex-presidente remista, que esteve à frente do clube em 2016, não poupou críticas aos jogadores e a forma como o Remo atuou diante do seu torcedor e desabafou em sua conta no Twitter.

“Atuação vergonhosa do Remo. Time tão apático, tão sem sangue, que o gol da Ponte foi duvidoso, um pênalti não foi marado, acaba o jogo e os bananas sequer vão questionar o árbitro. Lógico que isso não mudará nada, mas mostra o espírito do time, a falta de comprometimento com o Remo. Uma vergonha”, publicou.

O Remo ocupa a 13ª posição com 38 pontos, distante seis pontos do Londrina-PR, primeiro clube na zona de rebaixamento e faltando sete rodadas para o fim da Série B. O próximo compromisso azulino na competição será na quinta-feira (28), às 21h30, no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).