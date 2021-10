Chances de rebaixamento do Remo na Série B dobram em uma semana, aponta site

A derrota do Remo contra a Ponte Preta, pela 31ª rodada da Série B, não apenas aumentou a sequência negativa do clube na Segundona. Com o resultado, a equipe azulina viu as chances de rebaixamento dobrarem em uma semana. As informações são do site Chance de Gol, especializado em estatística.

Segundo o portal, o Remo possuí 6,8% de ser rebaixado para a Série C. O número é duas vezes maior do que registrado na última semana, quando a equipe perdeu de virada para o Brusque, pela 30ª rodada. Na ocasião o time paraense tinha 3,3% de rebaixamento.

Ainda de acordo com o Chance de Gol, só um milagre coloca o Remo na primeira divisão no ano que vem. O site aponta que o Leão tem 0,01% de chance de alcançar o G-4 até o final da competição.

O Remo está na 13ª colocação, com 38 pontos. A equipe está a seis pontos do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento, e a 14 do Goiás, primeiro time do G-4.

O próximo desafio do Leão pela Série B será na quinta-feira (28), contra o Cruzeiro, no estádio Mineirão. A partida é válida pela 32ª rodada. O duelo tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.