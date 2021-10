Diretoria do Remo estipula premiação aos jogadores e comissão por permanência na Série B

Faltando sete rodadas para o término da Série B, o Remo ocupa a 13ª posição com 38 pontos, seis pontos do Londrina-PR, primeiro clube na zona de rebaixamento. Há cinco jogos sem vencer, o Leão "ligou o sinal de alerta" e busca duas vitórias e um empate para sacramentar a sua permanência na Segundona, porém, os jogadores possuem um incentivo a mais para bater a meta, já que uma premiação foi estipulada pela diretoria.

O Remo possui um acerto com os atletas e comissão técnica para que o Leão Azul permaneça na Série B. O Remo pagará aos jogadores o valor de R$250 mil, caso o clube paraense consiga se livrar do rebaixamento. A informação foi confirmada por uma fonte do clube.

Para que isso ocorra de forma tranquila e sem aperreios, o Remo necessita de sete pontos em 21 que ainda serão disputados, já que o "número mágico" para se livrar do descenso é 45, porém, essa pontuação pode ser menor.

Dos sete jogos restantes, o Remo fará três em casa contra Londrina-PR, Goiás-GO e Confiança-SE, já longe de Belém o Leão encara o Cruzeiro-MG, CSA-AL, Operário-PR e Vasco-RJ.