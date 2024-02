Em jogo atrasado da 3ª rodada, Remo retorna ao Baenão para enfrentar o Tapajós de Finazzi

Às 20 horas desta quarta-feira, Tapajós e Clube do Remo fazem a partida originalmente marcada para a terceira rodada do Parazão. Em disputa, além dos três pontos, vale para o Leão Azul o retorno da moral com a torcida e a ascensão na tabela para o Boto, que corre contra todos para permanecer entre os oito classificados à próxima fase do certame estadual.

O duelo estava originalmente programado para ocorrer na Arena Verde, em Paragominas, mas sofreu uma mudança de local em decorrência das péssimas condições do gramado no sudeste do estado. Assim, o mando de campo pertence ao Tapajós, mas para chegar ao consenso, os clubes concordaram que a renda seja azulina, com repasse de parte do valor ao time santareno.

Considerando a posição das equipes na tabela, o confronto assume características decisivas. O Remo, buscando superar a crise recente, enfrenta um Tapajós que luta para evitar o rebaixamento após a última derrota para o Cametá. O Boto Santareno, situado na oitava posição, compreende a importância de somar pontos para se distanciar da zona perigosa da classificação.

A expectativa é de um embate disputado não apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas, com a torcida azulina ansiando por uma redenção azulina. Fora das quatro linhas, o técnico Ricardo Catalá não deve ter dificuldades na montagem da onzena, haja vista que o clube não sofre com desfalques. O maior desafio, neste caso, é montar um time que consiga se posicionar defensivamente, evitando os temidos contra-ataques, que fizeram estrago no time contra a Tuna Luso.

Além disso, o Remo tem a possibilidade de contar com a estreia do meia Matheus Anjos, que chegou para ser o armador da equipe. Para a função já existe Camilo, é provável que ele entre no decorrer da partida. No ataque quem pode aparecer é Ribamar, que fez sua estreia contra a Tuna e sofreu o pênalti que poderia ter ajudado o Remo a igualar o placar.

Na outra equipe, o técnico Finazzi fará o seu reencontro com a escuderia que defendeu no distante ano de 2011. Se vestindo a camisa azulina ele não foi feliz, contra o Remo ele espera ser ainda pior, impondo a segunda derrota seguida em casa. Enquanto o Remo é o quarto colocado, com sete pontos e um jogo a menos, o Tapajós é o oitavo, com cinco, na ponta da zona classificatória. Você acompanha a transmissão da partida no Lance a Lance de oliberal.com.

Ficha Técnica

Data: 14/02/2024

Hora: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Augusto Klemerson Gouveia Diniz

Remo: Marcelo Rangel; Vidal, Ligger, Ícaro, Raimar; Daniel, Giovanni Pavani, Felipinho, Matheus Anjos; Marco Antônio e Jaderson

Técnico: Ricardo Catalá

Tapajós: Cassiano Santos; Thainler, Sorriso, Walter, Talisson; Hercules, Lucas Abreu, Elizeu, Jhonata; Rômulo e Urco.

Técnico: Finazzi