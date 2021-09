Edu mira rodagem no Remo e se espelha em companheiro para ganhar titularidade

Edu está dando seus primeiros passos na Série B do Brasileiro. Formado no Cruzeiro, o zagueiro de 21 anos estava no Athletico-PR e chega emprestado ao Remo meses após ser integrado ao time profissional do Furacão. Apresentado oficialmente à imprensa neste sábado (18), o defensor não escondeu que tem como meta ganhar rodagem no Leão para voltar ao time paranaense.

"É um pouco difícil [ganhar espaço no Athletico], são muitos jogadores de qualidade, como Thiago Heleno, Pedro Henrique, mais a disputa com Luan Patrick, Zé Ivaldo. Com a rodagem [no Remo] quem sabe eu não possa voltar para lá, me manter no time principal e jogar", ponderou o zagueiro.

VEJA MAIS

Na zaga do Remo a principal disputa de Edu é com Romércio, recentemente liberado pelo DM, e Kevem, que ainda se recupera de um problema muscular na coxa direita. Com isso, Rafael Jansen e Marlon, lateral de origem, têm jogado. O jovem de 21 anos, então, tenta se espelhar em Raimar, lateral-esquerdo com quem veio junto do Athletico-PR e que já conquistou a titularidade em razão, também, da lesão de Igor Fernandes.

"Estou trabalhando para que isso possa acontecer comigo também. No dia a dia, evoluindo, com a ajuda do professor e dos companheiros, se Deus quiser isso vai acontecer".

Edu já treina com o Remo há cerca de três semanas (Samara Miranda/Remo)

A primeira oportunidade de Edu pode surgir contra o Guarani, nesta terça-feira (21), pela 25ª rodada da Série B. O duelo será em Campinas, interior de São Paulo. Mas a grande expectativa do zagueiro é o primeiro contato com a torcida azulina, que ocorrerá na sexta-feira, contra o Náutico, no Baenão.

"Tenho uma impressão muito boa do Remo, já ouvi falar muito da torcida, da grandeza do Remo aqui no Norte. Eu vim para contribuir, ajudar a manter o Remo na Série B", concluiu.

O Remo é o 11º colocado da Série B, com 33 pontos. A equipe paraense já abriu 9 pontos da zona de rebaixamento e está a 8 do CRB, que abre o G4. O Guarani é o 5º, com 38 pontos.