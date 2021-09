CBF divulga tabela da Copa Verde 2021 com Remo, Paysandu e Castanhal; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os confrontos da oitava edição da Copa Verde. Remo e Paysandu ainda aguardam adversário, porém, o Castanhal, outro representante do Pará na competição já conhece quem vai enfrentar.

A competição inicia no dia 13 ou 14 de outubro. A primeira fase teremos oito confrontos, todos eles no estilo “mata-mata”. O Castanhal vai enfrentar o Fast Clube-AM. Caso passe para as oitavas de final, o Japiim vai encarar o São Raimundo-RR, que só entra nesta fase, por ter um melhor posicionamento no ranking nacional de clubes, o mesmo ocorrendo com o Remo e o Paysandu.

Leão e Papão só iniciam a Copa Verde nos dias 20 ou 21 de outubro. O Remo espera o vencedor do confronto entre Galvez-AC x Ypiranga-AP. Já o Paysandu, único clube paraense campeão da competição enfrenta quem passar da disputa entre Real Ariquemes-RO x Penarol-AM.

Tradição

O futebol paraense sempre esteve em todas as edições da Copa Verde. O Paysandu esteve nas decisões em 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019 e conquistou os títulos em 2016 e 2018. Já o Remo esteve nas finais de 2015 e 2021, porém o Leão amargou dois vices.

Títulos

A Copa Verde possui o Paysandu e o Cuiabá-MT com os maiores campeões com dois títulos cada. Conquistaram também a competição o Brasília-DF, Luverdense-MT e o Brasilense-DF.

Veja os times da copa Verde 2021

Primeira fase

Galvez-AC x Ypiranga-AP

Sinop-MT x Porto Velho-RO

Real Ariquemes-RO x Penarol-AM

Fast Club-AM x Castanhal

Gama-DF x Aquidaunense-MS

Interporto-TO x Rio Branco VN-ES

Águia Negra-MS x Nova Mutum-MT

Brasiliense-DF x Rio Branco VT-ES

Times que entram na segunda fase

Remo

Paysandu

Manaus-AM

São Raimundo-RR

Atlético-AC

Vila Nova-GO

Rio Branco-AC

Cuiabá-MT