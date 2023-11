Destaque da Série C, Evandro não deve renovar com o Remo para 2024; saiba detalhes

Depois das saídas de Anderson Uchôa e Muriqui, atletas tratados como prioridade pela atual direção do Remo antes das eleições do clube, o Leão Azul deve abrir mão de mais um atleta que se destacou na temporada passada. De acordo com o jornalista Carlos Ferreira, o lateral-esquerdo Evandro não está mais nos planos da comissão técnica. O jogador, no entanto, ainda não falou oficialmente sobre a questão.

Nas últimas semanas, o Remo tem passado por mudanças na formação do departamento de futebol. Na semana passada, o clube anunciou a manutenção do técnico Ricardo Catalá e, na quinta (23), confirmou a contratação do executivo de futebol Sérgio Papellin. Desde então, alguns nomes que eram tratados como certo para o elenco azulino de 2024 perderam espaço.

Um deles foi o artilheiro do time na temporada, o atacante Muriqui. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador disse que recebeu sondagens de renovação de contrato antes das eleições do clube, mas que depois do pleito não foi procurado. Por conta do silêncio azulino, Muriqui disse que não ficaria mais no Leão.

O mesmo aconteceu com o volante Anderson Uchôa. Sondado antes das eleições, o jogador deixou de fazer parte dos planos da comissão técnica depois do pleito. O clube, inclusive, fez uma homenagem ao jogador, que defendeu o Leão por três temporadas. Dias depois, o atleta foi anunciado como novo reforço do Ypiranga-RS.

Retrospecto

Natural de Recife (PE), Evandro tem 26 anos e construiu carreira jogando majoritariamente por clube do nordeste. Antes de chegar ao Pará, o atleta defendeu as cores de Sport-PE, ABC-RN, Central-PE, Salgueiro-PE, Ferroviário do Cabo-PE, Jacuipense-BA e Portuguesa Santista-SP.

No início da temporada, o jogador foi apresentado como reforço do Águia de Marabá para o Parazão. No Azulão, o lateral foi destaque da equipe na conquista do título estadual, o que lhe rendeu um contrato com o Remo na Série C. No Leão Azul, Evandro jogou metade na primeira fase da Terceirona, mas fez boas atuações. Ao todo, foram oito partidas disputadas com a camisa azulina.