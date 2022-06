De olho na terceira vitória seguida, Remo enfrenta Volta Redonda pela 10ª rodada da Série C

Logo mais, a partir das 20 horas, Volta Redonda e Clube do Remo se enfrentam pela 10ª rodada da Série C. Em jogo, além dos três pontos, o duelo oferece a ascensão ao topo da terceirona em caso de vitória azulina, enquanto os donos da casa lutam para deixar a zona intermediária e a atual 10ª posição.

Na ponta do lápis, o Clube do Remo ocupa momentaneamente a sexta posição, com 16 pontos. Uma vitória os levaria aos 19, que pode representar até a segunda posição, diante de uma combinação de resultados do maior rival, Mirassol e ABC. Na pior das hipóteses, os azulinos podem cair para a sétima posição.

No entanto, muito além dos cálculos, o técnico Paulo Bonamigo precisa dar cara a um elenco que vem em franca ascensão. Com duas vitórias seguidas, o Remo tem se encontrado em campo e deve atuar diante do Volta Redonda sem baixas entre os titulares.

SAIBA MAIS



A delegação que embarcou para o Rio de Janeiro não tem baixas significativas. O meia Albano e o lateral-esquerdo Leonan, bem como o atacante Rodrigo Pimpão, que estavam em trabalho de recuperação médica, já foram liberados. Taticamente, Bonamigo deve ter dor de cabeça para formar o meio-campo. Contra o Campinense, o comandante escalou Anderson Uchôa e Marciel, enquanto Bruno Alves, Fernandinho e Brenner formaram a frente.

Do lado carioca, o técnico Rogério Correa vem em franca recuperação. Depois de duas derrotas, o time deu a volta por cima e conseguiu três pontos fora de casa, diante do Vitória e agora quer reafirmar a boa fase em casa. Para tanto, o comandante deve manter a mesma base da rodada passada. Isto é, sem a presença do lateral-direito Wellington, do atacante Raphael Lucas e do lateral-esquerdo Luiz Paulo.

Até aqui, o Volta Redonda soma 13 pontos em nove jogos e na próxima rodada enfrenta o Florestal, atual 15º colocado da Série C, enquanto o Remo retorna à Belém, onde encara o Altos, o 14º da competição, com 10 pontos.

FICHA TÉCNICA:

Local: estádio Raulino de Oliveira

Hora: 20h

Árbitro: Douglas Schwengber da Silva-RS

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna-RS e Maíra Mastella Moreira-RS

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano-RJ

Volta Redonda: Dida; Iury, Thomas Kayck, Iran e Marcos Jr (Danrlei); Ailton, Bruno Barra e Pedrinho; Wendson (Davison), Igor Bolt (Caio Victor) e Lelê.

Técnico: Rogério Correa

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon e Renan Castro; Anderson Uchôa e Marciel; Bruno Alves, Erick Flores e Fernandinho; Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo