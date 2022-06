'Espero ficar na parte de cima até o fim', diz atacante do Remo sobre boa fase na Série C; entenda

O Clube do Remo vive um bom momento na Série C. Depois de duas vitórias seguidas e uma combinação de jogos que o levou à quinta posição, os azulinos querem dar um passo a mais e garantir a segunda vitória fora de casa, que na melhor das hipóteses pode alçá-los à vice-liderança. E é esse o desejo pelos lados de Antônio Baena.

Na visão do atacante Bruno Alves, autor de um dos 19 gols desta Série C, o Remo vive um momento positivo, sobretudo no que diz respeito à união do elenco, fator de peso em uma jornada futebolística de seis meses de duração.

"Eu acho que todos estão focados, pensando no mesmo objetivo. Quem entra ou está começando tem o mesmo pensamento. Todos entregam o máximo e isso faz com que tenhamos bons resultados", avalia.

Em boa parte da competição, a forma de jogo do técnico Paulo Bonamigo foi questionada pela torcida e crônica esportiva, mas diante dos resultados, não é errado querer subir ainda mais. "A gente vem tendo variações de jogada desde o início. Só que agora os resultados estão vindo e estão ficando mais nítidos. Então, vamos correr atrás da terceira vitória para se manter na parte de cima da tabela", garante.

Nesta segunda-feira, o Remo enfrenta o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro. Se vencer, será a segunda vitória fora de casa e a terceira seguida. Mesmo que não se possa combinar com os donos da casa, que querem sair da 10ª posição, com 13 pontos, o jogador avançado sabe que é preciso forçar, pois foi assim que o time chegou à 5ª posição, apenas quatro pontos de distância da liderança momentânea da competição.

"Todo jogo se torna difícil quando se fala de Remo. Todas as equipes querem nos vencer, dão a vida contra a gente, mas estamos bem maduros sobre isso. Vamos entrar bem e ligados. São 20 equipes num nível bom, só que a parte de cima está ficando um pouco mais clara. Dá para ver quem vai brigar por alguma vaga, brigar para não rebaixar. Estamos bem focados na parte de cima e espero que a gente fique nela até o final", encerra.