Delegação do Remo viaja para o Rio de Janeiro (RJ) para encarar o Volta Redonda pela Série C

Após duas vitórias consecutivas em casa, o Remo mira o topo da tabela na Série C, mas para isso precisa passar pelo Volta Redonda-RJ, na próxima segunda-feira (13), no Rio de Janeiro (RJ). A delegação remista viajou neste sábado (11), rumo à capital fluminense para tentar buscar o resultado positivo.

O Leão Azul ganhou apenas uma partida jogando fora de casa nesta Série C, diante do Confiança-SE. O técnico Paulo Bonamigo poderá ter o retorno do meia Albano e o lateral esquerdo Leonan, que estavam em período de transição, além do atacante Rodrigo Pimpão, que ficou de fora do último jogo com dores musculares.

Volta Redonda x Remo duelam na segunda-feira (13), às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda (RS). A partida é válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C e terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.