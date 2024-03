Com retornos no meio-campo e ataque, Gustavo Morínigo define Remo para estreia na Copa Verde

Gustavo Morínigo definiu o time titular do Remo para a sua partida de estreia, pelas oitavas de final da Copa Verde. O técnico azulino promoveu o retorno do volante Henrique Vigia à cabeça de área, e do meia-atacante Felipinho. O primeiro havia sido poupado no jogo contra o Bragantino, pela oitava rodada do Parazão. Já o segundo retorna por critério tático.

A partida contra o Trem-AP inicia às 20 horas e você acompanha as emoções da partida na cobertura Lance a Lance de O Liberal.