Remo x Trem: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (07/03) pela Copa Verde

Remo x Trem disputam hoje, quinta-feira (07/03), as oitavas de final da Copa Verde. O jogo ocorre às 20h (horário de Brasília), no Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Trem ao vivo?

A partida entre Remo x Trem​​ pode ser assistida ao vivo pela RemoTV, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como Remo x Trem chegam para o jogo?

Esta é a estreia do Clube do Remo nesta edição da Copa Verde. A equipe vive uma má fase: foi eliminada da Copa do Brasil por Porto Velho, por 1 a 0, e perdeu para o Bragantino na última rodada do Parazão, também por 1 a 0.

Já Trem disputou a primeira rodada da Copa Verde e, nessa, superou Humaitá nos pênaltis após empate de 1 a 1. Em seus outros jogos recentes, disputados pelo Campeonato Amapaense e Copa do Brasil, o time acumulou 3 vitórias e 1 derrota.

Remo x Trem: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel, Vidal, Bruno Bispo, ícaro, Raimar, Paulinho Curuá, Pavani, Jaderson, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Trem: Vitor, Foguete, Daniel, Gilmar, Tacio, Alexandre Pinho, Silvio, Dudu, Aleilson, Neto e Polaco. Técnico: Sandro Macapá.

FICHA TÉCNICA

Remo x Trem

Copa Verde

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém (PA)

Data/Horário: 07 de março de 2024, 20h