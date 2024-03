Atual comissão técnica do Clube do Remo têm experiência com seleções; veja detalhes

O Clube do Remo conta com a experiência da nova comissão técnica para reverter o cenário pelo qual está passando. Após ser eliminado precocemente na Copa do Brasil, e perder para o Bragantino na última rodada da primeira fase do Parazão, a equipe estreia na Copa Verde sob comando do novo técnico, Gustavo Morínigo, que chegou ao clube com uma comissão com experiência de seleções.

Morínigo, passou pela Seleção Paraguaia de base, entre 2017 e 2019, comandando a equipe sub-17. Ao todo foram 29 jogos com à frente da equipe, com 11 vitórias. Além da Seleção, o técnico também treinou outras equipes brasileiras, como o Coritiba, entre 2020 e 2022; o Ceará, em 2023, e o Avaí, também em 2023.

O auxiliar-técnico, Diosnel Burgos e o preparador físico Luís Gonzalo, também passaram pela base paraguaia com Morínigo, e o acompanharam pelos clubes brasileiros, e agora acompanham o técnico no comando do Remo.

VEJA MAIS

Quem também tem experiência com seleções é o treinador de goleiros Daniel Crizel, que tem passagem pela base da Seleção Brasileira. Crizel é professor universitário na área de Educação Física, e se destaca como pesquisador da área. Ele está usando todos os seus recursos para a imediata reabilitação técnica e emocional de Marcelo Rangel, goleiro que vem tendo desempenho abaixo do potencial no Leão.

O próximo desafio do Remo sob os olhares e comando da nova comissão é nesta quinta-feira (7), contra o Trem-AP, a partir das 20h, no Estádio do Baenão. A partida marca a estreia do Leão na Copa Verde 2024, além da estreia de Morínigo à frente da equipe.