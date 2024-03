Buscando reconquistar a confiança, Clube do Remo estreia na Copa Verde 2024 sob novo comando

A Copa Verde 2024 está começando para os times paraenses, e o Clube do Remo faz sua estreia na competição nesta quinta-feira (7), às 20h, em casa, no Estádio do Baenão. Ao todo 24 equipes das regiões Centro-Oeste, Norte, além do Espírito Santo, disputam o título, e a equipe azulina busca uma vitória para, além de tentar alcançar o bicampeonato, reconquistar confiança e reverter o mau momento que está passando na temporada.

O Leão Azul estreia já na fase das oitavas de final, e deve utilizar a oportunidade para mostrar uma postura diferente, para tentar recuperar a confiança da própria equipe, e da torcida, diante da má fase que tem enfrentado. O Remo foi eliminado da Copa do Brasil ainda na primeira fase, amargou um prejuízo de R$1 milhão e no Parazão perdeu para o Bragantino na última rodada da primeira fase. A chegada do técnico Gustavo Morínigo deve ser um dos fatores a impulsionar a atuação do time azulino.

O Leão enfrenta ainda a baixa de algumas peças importantes da equipe, como o atacante Ytalo, que se recupera de uma lesão muscular e chegou a treinar separado dos companheiros de elenco, além do camisa 10, Camilo, que se despediu do Clube após a saída do técnico Ricardo Catalá.

Novo técnico

O paraguaio Gustavo Morínigo realiza a estreia à frente do Clube do Remo na partida contra o Trem-AP, na casa do Leão. O treinador, que chegou ao clube na última terça-feira (5), enfrenta a difícil missão de recuperar a equipe na totalidade para enfrentar não só os desafios na Copa Verde, mas também da segunda fase do Parazão.

Durante a apresentação no clube, Morínigo garantiu que quer tornar a equipe azulina “agressiva e segura na defesa”, como foram os outros times brasileiros por onde o técnico passou.

Trem-AP

A Locomotiva chega à Belém enfrentando um momento similar ao do Remo na temporada 2024. A equipe espera de se recuperar após ter sido eliminada pelo Sport-PE, ainda na primeira fase da Copa do Brasil e, portanto, deve tentar de tudo para sair vitoriosa da casa do rival azulino e chegar mais perto de conquistar o primeiro título na Copa Verde. Em caso de empate, o jogo deve ser definido nos pênaltis.

A partida entre Clube do Remo e Trem-AP terá transmissão de Lance a Lance pelo portal O Liberal, além de transmissão ao vivo pela Rádio Liberal +.

Ficha técnica

Copa Verde 2024

Clube do Remo x Trem-AP

Data: quinta-feira (7)

Hora: 20h

Local: Estádio Baenão, em Belém

Árbitro: Jonathan Antero Silva

Assistentes: Renato Aparecido dos Reis Oliveira e Joverton Wesley de Souza Lima

Clube do Remo: Marcelo Rangel, Vidal, Bruno Bispo, ícaro, Raimar, Paulinho Curuá, Pavani, Jaderson, Kelvin, Marco Antônio e Ribamar. Técnico: Gustavo Morínigo.

Trem-AP: Vitor, Foguete, Daniel, Gilmar, Tacio, Alexandre Pinho, Silvio, Dudu, Aleilson, Neto e Polaco. Técnico: Sandro Macapá.