Com Remo, Tuna e Águia, sorteio da Copa do Brasil ocorre nesta quarta (8); veja

A Copa do Brasil 2023 começa para três dos quatro representantes paraenses nesta quarta-feira (8). A partir das 14h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), realiza-se o sorteio da primeira fase do torneio. Remo, Tuna Luso e Águia de Marabá representam o futebol paraense nesta etapa. Atual campeão da Copa Verde, o Paysandu entra apenas na terceira fase.

Como será o sorteio?

Nesta primeira fase, 80 clubes divididos estão divididos em oito potes. No final do sorteio, ficarão definidos os 40 primeiros confrontos do torneio e também os mandantes dos jogos já da segunda fase. Os confrontos serão decididos desta forma: clubes do pote A x clube do pote E, pote B x pote F, pote C x pote G e pote D x pote H.

Paraenses

No pote C, o Remo – atual campeão paraense –, enfrentará um adversário do pote G. Confira os possíveis adversários do Remo: São Bernardo, Vitória, Nova Mutum-MT, Tuntum-MA, Caucaia-CE, Real Ariquemes-RO, Maringá, Operário, Marília e Cordino-MA.

No pote F, a Tuna Luso, que ficou em terceiro no último estadual, tem como possíveis as equipes do pote B. São eles: Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, Avaí, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova-GO e Ponte Preta.

Por fim, o Águia de Marabá, que se encontra no pote H encara quem vier do pote D: : Ituano, Botafogo-SP, Manaus, Volta Redonda, Ypiranga, Ferroviário, Botafogo-PB, Santa Cruz, Brasiliense e América-RN.

Como será disputada a primeira fase?

Esta fase inicial da Copa do Brasil é disputada em jogo único, com mando de campo da equipe que tiver o pior ranking no confronto. Quem vencer avança à segunda fase. Os visitantes têm a vantagem de jogar pelo empate para se classificarem.

Cotas da Copa do Brasil

Como informado na última semana por O Liberal, houve um aumento nas cotas financeiras da Copa do Brasil. As quatro equipes paraenses classificadas à competição (Remo, Paysandu, Tuna Luso e Águia de Marabá) fazem parte do Grupo III e, portanto, recebem as menores cotas de participação. No entanto, o Papão, por ter sido o campeão da Copa Verde de 2022, garantiu vaga automática à terceira fase da Copa do Brasil deste ano. Dessa forma, o Bicola já poderá contar com R$ 2,1 milhão nos cofres.

Confira a premiação de cada fase da Copa do Brasil 2023:

1ª fase: R$ 1,4 milhão (grupo I), R$ 1,25 milhão (grupo II) e R$ 750 mil (grupo III)

2ª fase: R$ 1,7 milhão (grupo I), R$ 1,4 milhão (grupo II) e R$ 900 mil (grupo III)

3ª fase: R$ 2,1 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Semifinal: R$ 9 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Campeão: R$ 70 milhões