Com possível retorno de Brenner, Remo enfrenta o Atlético-CE neste domingo, de olho no G8 da Série C

O Clube do Remo volta a campo precisando de uma vitória diante do Atlético-CE, pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois times se enfrentam a partir das 19 horas deste domingo, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O confronto envolve bastante para os envolvidos. Enquanto os azulinos querem chegar no G8 a qualquer custo, os donos da casa lutam para sair da tenebrosa lanterna da competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Durante a semana, a equipe do técnico Gerson Gusmão fez vários treinos para ajustar alguns pontos que, no entendimento do comandante, foram cruciais para o empate contra o Paysandu, na rodada anterior. De acordo com ele, o Remo precisa ajustar principalmente o setor de meio-campo, onde os espaços abertos acabaram permitindo ao adversário crescer, mesmo estando duas vezes à frente do placar.

Em relação ao time, o único desfalque por cartão é do atacante Bruno Alves. Em contrapartida, existe a possibilidade do retorno de Brenner, que vem fazendo transição com bola. O jogador trata uma lesão na coxa direita e está fora de campo desde a vitória por 4 a 0 sobre o Campinense, no dia 6 de junho. Brenner é o principal artilheiro do time, com 10 gols marcados na temporada e perdeu espaço, após lesão, para Vanílson.

SAIBA MAIS



Atualmente, os azulinos somam 18 pontos na 11ª posição, um a menos que o primeiro time do G8, o Aparecidense. Para chegar até a zona de classificação, o Remo precisa fazer pelo menos 12 pontos nos próximos seis jogos. Destes, três são fora de casa e três no Baenão. Pelos cálculos do comandante, com 28 pontos o time pode chegar ao objetivo de avançar na Série C e lutar pelo sonhado retorno à segunda divisão.

Paralelo a isso, o time treinado pelo técnico Roberto Carlos vive uma situação dramática. Com 10 pontos, o Atlético-CE também está há quatro rodadas sem vencer e estacionou nos 10 pontos, que lhe valem a última posição. No entanto, existe a possibilidade de sair do Z4 em caso de vitória.

O primeiro time da zona é o Ferroviário, que tem 12 pontos. Na última rodada, o time cearense sofreu a maior goleada da competição, ao cair pelo placar de 6 a 0 diante do Mirassol. Para o duelo deste domingo, o time não tem desfalques por cartão e deve entrar com a formação titular.



Ficha técnica:

Local: estádio Presidente Vargas

Hora: 19h

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Atlético-CE: Fernando Nunes; Lucas Straub, Pedro Jorge, Wilker, Matheus Maranguape; Marcelinho, Caio Acaraú, Ari, Vanderlan; Ceará, Juninho Quixadá

Técnico: Roberto Carlos

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Anderson Uchôa, Jean Patrick, Erick Flores; Rodrigo Pimpão, Fernandinho e Vanílson (Brenner).

Técnico: Gerson Gusmão