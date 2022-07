Remo: Brenner retorna aos treinos e pode ser novidade na partida contra o Atlético-CE

O Remo trabalhou na manhã desta quarta-feira (6), no Baenão. O Leão Azul treinou ao comando do técnico Gerson Gusmão, que contou com o retorno do atacante Brenner, artilheiro do Leão Azul na temporada e que pode ser a novidade na equipe que viaja para Fortaleza-CE, para encarar o lanterna da Série C, o Atlético-CE, no próximo domingo (10), no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Brenner estava com uma lesão na coxa, sofrida na derrota para o Altos-PI, no Baenão, no dia 19 de junho. O camisa 9 do Leão ficou de fora das partidas contra o Figueirense-SC e também do clássico contra o Paysandu, dando lugar ao atacante Vanilson, que entrou no seu lugar nesses jogos. Brenner está em trabalho final de transição e pode pintar na lista de relacionados do técnico Gerson Gusmão.

Nesta temporada o atacante remista já balançou as redes 10 vezes, em 26 partidas disputadas e, ainda não jogou sob o comando do técnico Gerson Gusmão. A última vez em que Brenner marcou com a camisa azulina foi no jogo contra o Campinense-PB, no Baenão, quando o Leão Azul goleou a equipe paraibana pelo placar de 4 a 0, no dia 6 de junho.

O Leão está fora do G8 da Série C, atualmente ocupa a 11ª posição com 18 pontos conquistados e precisa vencer para tentar retornar ao grupo das equipes que passam de fase. A equipe azulina terá pela frente o lanterna da competição, o Atlético-CE, que na última rodada foi goleado pelo líder da Série C, o Mirassol-SP, por 6 a 0.

Remo x Atlético-CE se enfrentam no domingo (10), às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.