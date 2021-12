Com menos de seis meses, atacante cria da base do Remo deixa o Ceará

Menos de seis meses. Esse foi o tempo em que o atacante paraense Hélio Borges ficou no Ceará-CE. O jogador de 21 anos, que pertence ao Azuriz-PR, não teve seu contrato renovado com o Vozão Alencarino e deixou o clube alvinegro.

Cria das categorias de base do Remo, Hélio Borges foi apresentado no Ceará no dia 19 de junho. Ele chegou ao Vozão para disputa do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Sub-23), mas também atuou pela equipe profissional na Série A e estava disputando a Copa Feres Lopes. O seu contrato chegou ao fim na última semana a diretoria do clube cearense decidiu não prosseguir com o vínculo. Em sua conta no Instagram, Hélio Borges se despediu do clube e agradeceu pela passagem.

“De alguma forma gostaria de deixar o meu agradecimento pela oportunidade, Ceará. Saio de cabeça erguida, pois sei que não faltou dedicação e muita entrega em busca dos objetivos dentro do clube. Agradecer também a todos aqueles que torceram por mim, e aos amigos que fiz no clube. Que Deus possa abençoar cada um grandiosamente”, postou.

Com a camisa do Vozão, Hélio foi vice-campeão brasileiro aspirantes, com direito a gol no clássico contra o Fortaleza-CE e também na grande final diante do Grêmio. Ao todo foram 18 jogos, 13 pelo Brasileiro Aspirate, dois pela Série A e três pela Copa Feres Lopes.

Hélio Borges foi importante no acesso do Remo na Série C de 2020 (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

Pelo Remo disputou três Copas São Paulo, foi campeão paraense sub-17, além de ter conquistado o acesso para a Série B, sendo titular no esquema do então técnico azulino Paulo Bonamigo. Hélio também teve passagem pela base do Palmeiras em 2028, conquistando o título brasileiro Sub-20 e o Paulistão, com um time que tinha Gabriel Menino e Patrick de Paula.