VÍDEO: Ex-Remo marca golaço e Ceará vence o Grêmio na primeira final do Brasileiro

Após marcar um gol decisivo e ajudar a eliminar o Fortaleza-CE, maior rival do Ceará-CE, o atacante paraense Hélio Borges, cria das categorias de base do Remo, voltou a balançar a rede, dessa vez no primeiro jogo da grande final contra o Grêmio-RS, que terminou com a vitória do Vozão por 2 a 1, no CT do clube alvinegro.

Hélio Borges marcou um golaço, o segundo do time alencarino na partida. Ele recebeu na esquerda, cortou o marcador e chutou colocado, tirando do goleiro. Em sua conta no Facebook, Hélio escreveu: “Feliz demais em poder marcar novamente, sempre no tempo de Deus”.

Assista ao gol de Hélio Borges

Com a vitória, o Ceará joga pelo empate para conquistar o título Brasileiro de Aspirantes. O jogo de volta será no dia 27 (quarta-feira), sem hora e local definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Carreira

Hélio Borges é paraense, está com 21 anos e foi formado nas categorias de base do Remo, iniciou no futsal azulino e foi campeão estadual sub-17 pelo Leão. Se destacou na Copa São Paulo e foi emprestado ao Palmeiras-SP, retornou ao Remo em 2019 e foi peça importante na conquista do acesso à Série C pelo clube remista. Após o fim da temporada se transferiu ao Azuriz-PR e está no Vozão por empréstimo. Pela equipe profissional do Ceará jogou duas partidas da Série A e 12 pelo time aspirante.