Titular no Remo, atacante relembra período da base: 'Temos que engrandecer o trabalho desde 2017'

O atacante Hélio Borges vem agarrando as oportunidades dadas pelo técnico Paulo Bonamigo e se consolidou como titular no time do Remo, atual vice-líder do grupo A da Série C. O jogador, que é cria da base, não esquece as suas origens e afirma que o Remo está colhendo o que foi desenvolvido desde 2017. “Esse trabalho das categorias de base não é de hoje e sim de anos anteriores. Temos que engrandecer o trabalho que é feito desde 2017, eu, Wallace, Pingo, Warley e estamos colhendo os frutos”, disse.

Autor de dois gols na Série C, Hélio sabe que o ataque azulino pode melhorar e para que isso ocorra o jogador azulino se dedica nos treinos. “Estamos trabalhando nos treinos para errar nos jogos o mínimo possível. Com o trabalho que estamos fazendo a bola vai entrar".

O jogador agradeceu as oportunidades dadas pelos treinadores nesta temporada, principalmente ao técnico Paulo Bonamigo e creditou a boa fase ao seu desempenho em treinos e partidas. “A entrega nos treinos, jogos, buscar evoluir a cada jogo, aproveitar da melhor maneira essa sequência, além da confiança que o professor Paulo Bonamigo possui no meu futebol”

SANTA CRUZ

No embate entre Leão e Cobra Coral, marcado para a sexta-feira (13), às 20h, no Mangueirão, o atacante remista garante que não vai faltar empenho para sair com os três pontos, que pode garantir a classificação antecipada para o quadrangular final da Série C. "É uma equipe muito qualificada, está na liderança, mas acredito que eles vão respeitar nossa equipe, estamos na segunda posição e vamos jogar em casa. Será mais uma final”, concluiu.

Remo x Santa Cruz se enfrentam nesta sexta (13), às 20h, no estádio Olímpico do Pará, pela 15ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com com pré e pós-jogo a partir das 19h30.