Com jogadores no DM e volante suspenso, Vasco terá retorno de Germán Cano contra o Remo

Sem brigar por nada na Série B, o Vasco encara o Remo nesta sexta-feira (19), em São Januário tentando manter a “honra”. Sem títulos e sem acesso, o clube carioca busca encerrar a temporada de forma digna, no último jogo diante do torcedor. Para a partida o técnico interino Fábio Cortez terá a volta de dois atletas, que cumpriram suspensão diante do Vila Nova-GO, na última rodada.

O Vasco terá um ataque reforçado diante do Remo, já que contará com Gabriel Pec e o artilheiro Germán Cano. O argentino Cano é o principal goleador do Vasco na temporada com 19 gols, sendo 11 deles marcados no Brasileirão Série B.

Para o jogo contra o Remo, o Vasco luta contra o tempo para recuperar alguns jogadores, como Zeca, Marquinhos Gabriel e Jhon Sánchez, que estão no departamento médico. Uma ausência já está certa, que é do volante Andrey, que levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. O volante Bruno Gomes deve retornar à equipe, após ser liberado para resolver questões pessoais. O meia Nenê, de 40 anos, autor de quatro gols e duas assistências nesta Série B deve iniciar a partida.

O Vasco será uma equipe fundamental na luta contra o rebaixamento. O clube alvinegro terá dois adversários que brigam para fugir do descenso, nas duas rodadas finais da Série B. O primeiro é o Remo, em casa e, no domingo (28), o Vasco sai para enfrentar o Londrina-PR, no último jogo da Segunda Divisão. Atualmente o Vasco ocupa a nona posição com 48 pontos, já Remo e Londrina estão com 41, porém o Leão Azul leva vantagem no número de vitórias, e está na 16ª posição, fora da zona da degola, posição que é ocupada pelo LEC.