Julgado pelo STJD, atacante do Remo é apenas advertido e encara o Vasco pela Série B

O atacante Victor Andrade, do Remo, foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pela expulsão no jogo contra o Avaí-SC, em Belém, pela 24ª rodada da Série B. O jogador azulino foi excluído quando estava sentado no banco de reservas, quando criticou o auxiliar da partida, chamou palavrão e deu um soco no banco.

A procuradoria denunciou Victor Andrade por infração ao artigo 258, inciso II, por reclamação de forma desrespeitosa contra a arbitragem. O atleta azulino foi defendido pela advogada Bárbara Petrucci, que pediu a punição mínima ao atleta. O relator do processo, Rodrigo Raposo, aplicou a pena de uma partida de suspensão a Victor Andrade e a converteu a punição em advertência. A decisão foi acompanhada pelos auditores Cláudio Diniz, Bruno Tavares e também pelo presidente da 3ª Comissão Disciplinar do STJD, Luís Felipe Procópio.

Com a decisão o atacante Victor Andrade está apto para jogar a partida contra o Vasco-RJ, marcada para esta sexta-feira (19), ás 19h, em São Januário, pela penúltima rodada do Brasilerão Série B. O leão precisa de um resultado positivo para não entrar na zona de rebaixamento da competição. O jogo entre Gigante da Colina x Leão Azul terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.