Sem vencer há seis jogos, Remo encara um Vasco 'sem clima' e com técnico e jogadores da base

O Remo encara o Vasco na próxima sexta-feira (19), em São Januário, pela penúltima rodada da Série B, precisando urgentemente da vitória para não correr o risco de se ver dentro da zona de rebaixamento. A equipe paraense terá pela frente o Vasco em clima de “fim de festa”, com crise financeira, desmanche na equipe e um jejum de vitórias.

Sem chances de subir e nem de cair, o clube carioca decidiu mexer na equipe, liberando o técnico Fernando Diniz e membros da comissão técnica, além da saída do executivo Alexandre Pássaro. O técnico Fábio Cortez, comandante das categorias de base, assumiu o time principal, que está há seis partidas sem vencer na Segundona.

A última vitória do Vasco foi contra o Coritiba-PR, em São Januário, por 2 a 1, no dia 16 de outubro. Desde então o Gigante da Colina acumulou tropeços e viu o sonho de acesso escapar após duas goleadas sofridas em casa, uma por 4 a 0, para o Botafogo-RJ; e 3 a 0 para o Vitória-BA. Outro revés na Colina foi para o CSA-AL por 3 a 1. Nesse período foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, apenas dois pontos conquistados em 18 disputados.

Vulnerável

A defesa vascaína é um grande problema para o clube nesta Série B, com o Vasco levando 15 gols nas últimas seis partidas. Lá na frente o clube cruzmaltino marcou cinco gols nos últimos confrontos.

Na agenda

Com 41 pontos e na 16ª posição na Série B, o Remo vive um drama nesta reta final de competição. A zona de rebaixamento é uma realidade para a equipe paraense, que não consegue vencer no momento crucial do Brasileirão, porém, o Leão Azul ainda depende das suas próprias forças para se livrar do rebaixamento para a Série C: bastam vitórias simples sobre Vasco e Confiança, no fechamento da Segundona.

Vasco x Remo se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h, em São Januário, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.