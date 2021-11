Com a base, interino do Vasco revela motivação no final da Série B: 'Camisa que todos querem honrar'

Depois da demissão de Fernando Diniz, o auxiliar Fábio Cortez foi o escolhido para comandar o Vasco nas últimas três rodadas da Série B. Após o empate por 2 a 2 com o Vila Nova, em Goiânia, o profissional elogiou os jogadores da base e explicou como foi trabalhar a motivação da equipe, que não tem mais chance de conquistar o acesso.

O treinador interino explicou que foram três dias complicados no CT Moacyr Barbosa com as demissões de Fernando Diniz e do diretor executivo Alexandre Pássaro. Sobre a escalação, ele afirmou que selecionou os que estavam em melhores condições e não quis colocar garotos que pouco atuaram no ano.

— Eu era o terceiro auxiliar do professor Fernando, fazia parte do trabalho e das decisões junto à sua comissão. Deixei claro aos atletas que íamos dar prosseguimento. Foram três dias complicados dentro do CT com dispensas de profissionais, jogadores abalados em relação a isso, mas conseguimos reverter a chave e mostrar a eles a importância de terminar de forma honrosa - disse, e completou:

— A gente oportunizou os atletas da base. Acho que eles foram muito bem, foi difícil fazer uma relação de fazer uma lista com 22 nomes. Mas eu não poderia colocar garotos que pouco jogaram no ano para iniciar. Acredito que entraram no momento certo e deram o melhor deles. Mostramos empenho e fiquei muito feliz com o desempenho - finalizou o técnico.