Com apenas quatro remanescentes de 2022, Marcelo Cabo escala Remo para amistoso contra o Tesla

O técnico Marcelo Cabo divulgou a escalação do Remo que será utilizada no primeiro compromisso da equipe azulina em 2023. Logo mais, às 16h, no estádio Baenão, o Leão enfrenta o Tesla, em amistoso preparatório para o Campeonato Paraense. Dos titulares que serão enviados à campo, apenas quatro são remanescentes dda campanha azulina em 2022.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

De acordo com a diretoria remista, sócio-torcedores adimplentes terão a entrada liberada. Demais torcedores terão que comprar ingressos, que custam R$ 15,00 para arquibancada e R$ 50,00 as cadeiras, em qualquer loja do Remo ou no Baenão, no dia do jogo.