Clube do Remo realiza ‘peneira’ para novos atletas de futsal; inscrições estão abertas

O Clube do Remo anunciou, nesta terça-feira (09), a abertura das inscrições para a primeira seletiva de futsal do clube, em 2024. Para se inscrever, os atletas interessados devem se dirigir até a sede social do clube, antes dos dias de avaliação, marcados para iniciar no próximo dia 27.

A peneira selecionará atletas para a base do futsal azulino, das categorias do sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 e sub-20. Para realizar a inscrição, os atletas precisam apresentar um documento oficial com foto e pagar uma taxa no valor de R$ 30. Menores de idade devem estar acompanhados dos pais, ou responsáveis.

Sobre a inscrição

Depois da inscrição, os candidatos serão avaliados pela comissão técnica da base. Para as categorias sub-16 e sub-17, a avaliação deve ocorrer no próximo dia 27, a partir das 12h. Enquanto para as categorias sub-18, sub-19 e sub-20, a avaliação será no dia 28, a partir das 8h. Ambos no Ginásio Serra Freire.

Futsal no Remo

O Clube do Remo está vivendo uma boa fase na modalidade. A equipe de futsal azulina será a grande representante paraense no Campeonato Brasileiro de Futsal 2024, previsto para iniciar em maio. Além do Leão, irão participar da competição, clubes de 18 cidades brasileiras, como Vasco da Gama, Cruzeiro, América-MG, Ceará, Fortaleza, Sport, entre outros.

Serviço

Seleção futsal de base - Clube do Remo

Inscrição: a partir de terça-feira (9)

Taxa: R$ 30

Local: Sede Social, Clube do Remo (Av. Nª Sra. de Nazaré, 962)

Mais informações: (91) 98391-9261 ou secretaria do clube (91) 98500-7407