Clube do Remo vence Tuna e garante vaga na final do Parazão de futsal

O Clube do Remo garantiu sua vaga na final do Campeonato Paraense de futsal masculino, polo metropolitano, após derrotar a Tuna Luso por 2 a 1 no ginásio Madre Celeste, na última terça-feira (31). A equipe azulina venceu o clássico com gols de Matheus e Emanuel.

Comandados por Ney Carioca, o time do Leão teve que disputar oito jogos para avançar no campeonato, com seis vitórias e duas derrotas.

O Remo agora encara a Esmac na grande final do polo metropolitano, e as datas de locais da partida ainda não foram divulgadas pela Federação de Futsal do Pará. Após a final, o vencedor deve disputar a taça do Parazão com os vencedores dos outros polos.