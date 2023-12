Clube do Remo vai representar o Pará no Campeonato Brasileiro de Futsal, em 2024; confira detalhes

A Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) divulgou, nesta terça-feira (19), os 20 clubes que irão disputar o Campeonato Brasileiro de Futsal, competição criada pela entidade com chancela da CBF. Entre os times que irão disputar está o Clube do Remo, que volta ao cenário nacional da modalidade na competição, prevista para começar em maio do próximo ano.

Segundo o diretor de futsal do Remo, Carlos Rezende, as expectativas para a competição são as melhores possíveis, e o elenco ainda deve ser montado, com alguns jogadores que já fazem parte do clube.

“Já temos uma base do nosso time e estamos atrás de alguns jogadores para compor esse elenco. Acabamos de disputar o Paraense e estamos montando o planejamento para a competição, e recebemos com muita alegria essa notícia de participar. Vamos jogar contra times do eixo sul-sudeste sabendo que será uma competição difícil, mas que temos total condição de fazer um bom campeonato”, afirmou.

O anúncio do Campeonato ocorreu durante a abertura do evento Mundo do Futsal Decathlon Experience, em Foz do Iguaçu. Além do Clube do Remo, irão participar clubes de 18 cidades brasileiras, como Vasco da Gama, Cruzeiro, América-MG, Ceará, Fortaleza, Sport, entre outros.

Confira os times participantes:

Clube do Remo

Passo Fundo Futsal - RS

Fortaleza E.C. - CE

Sport Clube do Recife - PE

Clube Náutico Capibaribe - PE

Clube de Regatas Vasco da Gama - RJ

Yeesco Futsal - RS

Sorriso Futsal - MT

ACEL Chopinzinho - PR

Costa Rica E.C - MS

Estrela do Norte - AM

Sapezal Futsal - MT

Concórdia Futsal - SC

América Mineiro - MG

Apodi Futsal - RN

CRB - AL

Sampaio Corrêa - MA

Cruzeiro - MG

América Futebol Clube - RN

Ceará S.C. - CE