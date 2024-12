Clube do Remo: elenco azulino realiza exames laboratoriais em preparação para próxima temporada

O Clube do Remo está seguindo à risca a preparação do elenco na pré-temporada para os desafios de 2025. Nesta sexta-feira (06/12), o elenco do Leão passou por uma série de exames laboratoriais realizados no Núcleo Azulino de Saúde e Perfomance (Nasp).

A etapa pretende identificar eventuais doenças e traçar principalmente o perfil metabólico de cada atleta, usado como base para o acompanhamento durante a temporada, fundamental na avaliação de risco de lesões, assim como a performance, visando melhora o desempenho.

Segundo o diretor do laboratório que realizou os exames do elenco do Leão, o médico David Bichara, os resultados devem ajudar os atletas a manter as condições de saúde adequadas para atuar junto ao time.

“Todo início de temporada, a gente faz um check-up nos jogadores, utiliza a nossa melhor tecnologia para fazer aqueles exames de rastreamento, de tireoide, de fígado, de rins, para deixar os atletas do Clube do Remo em plenas condições de continuar subindo”, afirmou.

VEJA MAIS

Além dos exames de sangue para o “check-up”, o elenco azulino também teve sangue coletado pelo Instituto Evandro Chagas para avaliação de hepatites. Heloisa Marceliano Nunes, médica do instituto, explicou sobre o procedimento realizado.

"Essa é uma pesquisa que envolve pesquisar as hepatites de viragem B e C, que são de transmissão, principalmente pela utilização de compartilhamento de agulhas seringas. Hoje em dia está muito em moda fazer cortes de cabelo usando máquinas que também têm compartilhamento de sangue. Essa pesquisa vai envolver jogadores e ex-jogadores de futebol, acima de 18 anos de idade, e vamos procurar os vírus da hepatite B e C. Na verdade, essa coleta de sangue que estamos fazendo vai servir para fazer oito marcadores sorológicos das hepatites na intenção de fazer. A detecção de vírus entre os jogadores e também podemos responder se eles foram vacinados contra a hepatite B e se eles pegaram a vacina, ela teve êxito de responder convenientemente à vacinação", explicou.