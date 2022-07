Clube do Remo anuncia rescisão contratual do meio-campista Albano; saiba mais

O meio-campista Albano não faz mais parte do quadro de atletas do Clube do Remo. A direção do clube informou que houve a rescisão de contrato em comum acordo e agradeceu os serviços prestados ao clube.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Leão Azul fez o comunicado de forma direta e objetiva. "A diretoria azulina comunica que o atleta Albano não faz mais parte do elenco para a temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo entre o clube e o jogador. O Clube do Remo agradece os serviços prestados e deseja boa sorte na sequência da carreira".

Albano chegou ao Remo em abril deste ano, como uma promessa de substituição ao anterior na posição, Felipe Gedoz. Vindo do Goiás, o meia teve um bom início e na estreia com a camisa azulina e marcou um dos gols da vitória contra o Confiança, pela 4ª rodada da Série C.

O bom início, no entanto, acabou virando um problema, depois que o atleta se lesionou durante a partida contra o Cruzeiro, pela terceira fase da Copa do Brasil. Albano foi diagnosticado com uma lesão grau II no bíceps femoral coxa direita. Desde então participou de mais quatro partidas e o baixo rendimento acabou provocando sua saída. Ao todo, o meia disputou sete jogos e marcou um gol.