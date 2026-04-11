Chuva forte atrasa horário de Remo x Vasco no Mangueirão; saiba que horas começa!

A partida entre Remo e Vasco, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sofreu atraso no início na tarde deste sábado (11), no Mangueirão, em Belém. O jogo, inicialmente marcado para as 16h30, foi adiado em 30 minutos devido à forte chuva que atingiu a capital paraense momentos antes da bola rolar.

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A decisão foi tomada pela equipe de arbitragem, liderada por Rodrigo José Pereira de Lima, após avaliação das condições do gramado. Com o campo bastante encharcado, optou-se por aguardar a melhora do tempo e da drenagem do estádio.

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De acordo com o protocolo, uma nova vistoria será realizada após o período de 30 minutos para definir se há condições de iniciar a partida ou se um novo adiamento será necessário.

Apesar do temporal, torcedores das duas equipes permanecem no estádio à espera da confirmação do início do confronto, considerado importante para a sequência de Remo e Vasco na competição.