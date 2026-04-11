Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A O Liberal 11.04.26 15h26 Membros de facções organizadas entraram em confronto na avenida Almirante Barroso. (divulgação) Cenas de violência entre torcidas organizadas foram registradas na avenida Almirante Barroso, em Belém, horas antes da partida entre Clube do Remo e Vasco da Gama pela Série A do Brasileirão. Populares que transitavam pela via registraram os confrontos. Por volta das 14h30, um ônibus que transportava integrantes de uma organizada do Clube do Remo, acompanhado por dezenas de motocicletas, passou em frente ao estádio do Paysandu. No local, torcedores ligados ao Vasco da Gama estavam concentrados. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com a aproximação dos grupos, o confronto foi inevitável. Rojões foram disparados em direção aos rivais, causando pânico entre pedestres que estavam próximos à região da Almirante Barroso. Torcedor pula de ônibus em movimento durante briga Durante a ação de violência, um torcedor saltou de um ônibus em movimento na tentativa de confrontar o grupo adversário. A atitude do indivíduo por pouco não provocou um grave acidente no local. O incidente ocorreu enquanto Remo e Vasco se preparavam para o duelo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série a 2026 remo x vasco jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO MOSAICO 'Welcome to the Jungle': torcida do Remo transforma Mangueirão em espetáculo antes de duelo Mosaico azulino une referência à Amazônia e show do Guns N’ Roses para receber o Vasco 11.04.26 17h00 TORÓ Chuva forte atrasa horário de Remo x Vasco no Mangueirão; saiba que horas começa! Arbitragem adia início da partida após temporal em Belém 11.04.26 16h34 Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 É HOJE! Remo e Vasco medem forças no Mangueirão em duelo por reação no Brasileirão Leão aposta na força em casa para deixar o Z-4, enquanto cariocas chegam com titulares após pouparem equipe no meio de semana 11.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL VÍDEO: Paysandu se pronuncia após goleada de 7 a 0 e presidente diz: 'problema com a dosagem' Dirigentes falaram sobre o revés bicolor e garantem avaliação para que isso não volte a ocorrer na temporada 10.04.26 16h05 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58