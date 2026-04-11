Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo!

Cenas de violência entre torcidas organizadas foram registradas na avenida Almirante Barroso, em Belém, horas antes da partida entre Clube do Remo e Vasco da Gama pela Série A do Brasileirão. Populares que transitavam pela via registraram os confrontos.

Por volta das 14h30, um ônibus que transportava integrantes de uma organizada do Clube do Remo, acompanhado por dezenas de motocicletas, passou em frente ao estádio do Paysandu. No local, torcedores ligados ao Vasco da Gama estavam concentrados.

Com a aproximação dos grupos, o confronto foi inevitável. Rojões foram disparados em direção aos rivais, causando pânico entre pedestres que estavam próximos à região da Almirante Barroso.

Torcedor pula de ônibus em movimento durante briga

Durante a ação de violência, um torcedor saltou de um ônibus em movimento na tentativa de confrontar o grupo adversário. A atitude do indivíduo por pouco não provocou um grave acidente no local.

O incidente ocorreu enquanto Remo e Vasco se preparavam para o duelo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.