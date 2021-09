CBF marca reunião que pode determinar retorno de torcida aos estádios da Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para a próxima quarta-feira (8) uma reunião com todos os clubes da Série B para decidir sobre o retorno de torcida nos estádios. O anunício foi feito no início da noite desta sexta-feira (3).

De acordo com um ofício, enviado a todos os 20 clubes na segundona, será realizada uma Reunião do Conselho Técnico Extraodinário. O encontro será por meio de videoconferência, a partir das 12h.

Pará autoriza retorno e esbarra na CBF

O Governo do Pará confirmou, no dia 27 de agosto, a liberação de 30% da capacidade de estádios de futebol em todo o estado. A liberação ocorreu devido à mudança no bandeiramento de risco de contágio pela Covid-19. Dias depois, a Prefeitura de Belém divulgou outro documento, recomendando a liberação de apenas 20%.

Apesar disso, as torcidas dos maiores clubes da capital - Remo e Paysandu - não puderam liberar público para as partidas. A presença de torcedores nos jogos do Campeonato Brasileiro dependia do aval CBF.

O presidente do Remo, Fábio Bentes, entrou em contato com a CBF para que a liberação de público nos estádios ocorresse o quanto antes. No entanto, a reunião do Conselho Técnico, único órgão que poderia liberar a presença de torcedores do Brasileirão, só vai ocorrer na semana que vem.

Caso o retorno do público seja realmente aprovado no encontro dos clubes na quarta-feira, o Remo seria o primeiro a receber torcida. O Leão enfrenta o Avaí na quinta-feira (16), às 21h30, no Baenão. Já o Papão tem duas partidas longe de Belém e só jogaria em frente aos bicolores no dia 25 de setembro, contra o Manaus, às 17h, na Curuzu.