Apenas 20% de público nos estádios torna 'inviável o retorno' da torcida, afirma presidente do Remo

Como informado pela equipe de O Liberal, a Prefeitura de Belém divulgou um documento em que recomenda a liberação de apenas 20% nos estádios, reduzindo ainda mais a presença de torcedores. A reportagem conversou com o presidente do Remo, Fábio Bentes, que disse que esta maior limitação pode adiar a volta do público aos palcos esportivos:

"Fiquei muito preocupado ocm essa informação. Já havia um decreto anterior do governo limitando em 30%. A gente entende essa limitação, por conta de toda questão sanitária. Mas a Prefeitura querer reduzir para 20% está tornando praticamente inviável o retorno do público agora", disse Bentes.

Motivos

Segundo o presidente azulino, entre as principais razões para o clube estar contrário à decisão é a da redução da ocupação de leitos no Estado. Inclusive, estudos feitos pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), que dá respaldo científico ao protocolo de retorno dos torcedores, permitiam até 50% da capacidade. Além de que os clubes terão dificuldades financeiras para colocar todas as medidas de segurança em prática.

"Vamos ter muitos custos para poder organizar e controlar todo esse processo. Vamos ter orientadores, controle de fluxo, equipamento que vamos precisar adquirir. E a gente, com 20%, levando consideração que tem muita gratuidade que vamos ter que comprar, vai ficar com poucos ingressos à venda. O preço do ingresso vai ter que ser muito caro para empatar a conta. A gente achou [30%] adequado para ter um controle no acesso [ao estádio]. Não vejo motivo para reduzir para 20%. Vamos dialogar para ver se consegue mudar. Do contrário vai ser inviável esse retorno", concluiu.