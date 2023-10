Candidato do Remo dá preferência ao Mangueirão e afirma sobre jogos no Baenão: 'Não é atrativo'

Jader Gardeline, um dos candidatos à presidência do Remo, comentou sobre a possibilidade do Leão mandar partidas da próxima temporada no Mangueirão e Baenão. Segundo Jader, a preferência é realizar mais partidas no Colosso do Bengui. Isso porque o estádio azulino não seria atrativo em termos econômicos.

"O modelo de negócio no Baenão não é atrativo para o clube. Vemos um incremento anual do clube em mais de R$1 milhão. Por mais que tenha o aluguel, tem como explorar o estacionamento, os serviços de bares e restaurante, tem melhor acesso. É um estudo feito muito rápido. Temos que planejar os jogos do ano que vem para saber quais vão ser no Baenão e quais vão ser no Mangueirão. Eu propus fazer um aporte pessoal para começar esta obra. Claro que é tudo feito com cronograma financeiro, aí depois podemos cotizar para a torcida participar, já que ela nunca abandonou o Clube do Remo".

Jader foi entrevistado na noite desta segunda-feira (16) (Cristino Martins / O Liberal)



O programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo. Após Jader Gardeline, as próximas entrevistas serão realizadas da seguinte maneira:

23 de outubro: Marco Antonio Pina, da chapa "Por um Remo mais forte e Vitorioso."

30 de outubro: Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina."

6 de novembro: Antonio Carlos Teixeira, "Tonhão," da chapa "Remo mais forte."