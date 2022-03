Bonamigo aponta o que espera do Remo após semana de treinos: 'Que se imponha'

A torcida do Remo está ávida pela melhora de desempenho do time no Campeonato Paraense. Mesmo invicto e dono da defesa menos vazada da competição, o aproveitamento dos pontos e o rendimento ofensivo do Leão é foco de críticas de muitos azulinos nas redes sociais. O técnico Paulo Bonamigo também espera que os problemas da equipe sejam minimizados depois de quase 13 dias de treinamentos causados pela paralisação do estadual.

"Todos [os times] tiveram a oportunidade de treinar um pouquinho mais nesse período. Nós começamos a competição com jogos quase simultâneos, quarta/domingo com viagens, não dando condições nenhuma para treinos para organizar a equipe. Com esse tempo deu para trabalhar o padrão, trabalhar em cima dos jogos, enfim, com certeza vamos entrar mais fortes nessa fase”, ponderou o treinador durante entrevista coletiva nesta quinta-feira.

VEJA MAIS

Segundo Bonamigo, o foco da comissão foram as ações na fase ofensiva do Remo. O Leão é apenas o 6º time em números de gols marcados no Parazão, com 9 bolas nas redes, atrás, na sequência, de Paysandu (14), Bragantino (11), Águia de Marabá (10), Itupiranga (10) e Castanhal (10).

"[Espero] Uma equipe bem equilibrada, melhorando a força ofensiva, mantendo a nossa organização defensiva, que foi a melhor defesa do Campeonato; uma equipe que jogue mais compacta, trabalhamos isso. E, acima de tudo, que se imponha diante de um adversário de muita qualidade, fez 13 pontos na fase classificatória e mostrou que é uma grande equipe”, avaliou Paulo Bonamigo já fazendo alusão ao Caeté.

O time de Bragança, adversário remista nas quartas de final, tem como treinador Josué Teixeira, que trabalhou no Baenão em 2017. Bonamigo revelou conhecer bem o trabalho do técnico carioca.

"Nos conhecemos, trocamos ideia, viajamos juntos em algumas situações, a gente sabe a forma como o adversário atua. Passados oito jogos, as equipes se conhecem muito. Qualquer detalhe sempre é muito importante, entrar muito concentrado em detalhes como a bola parada, um reativo bem feito, uma triangulação bem organizada, sempre faz uma diferença muito grande e, acima de tudo, aquilo que eu falo: tem que acreditar”, concluiu Bona.

Remo e Caeté iniciam as quartas de final do Campeonato Paraense neste sábado. O duelo será às 15h30 no Estádio Diogão, em Bragança. O jogo de volta será na próxima terça-feira, 20h, no Baenão.