Zagueiro do Remo revela que foco do time é passar a fazer 'bastante gols' no Parazão

Apesar de ter ficado mais de um ano sem disputar partidas oficiais por causa de uma lesão, Everton Sena se encaixou bem no Remo. O retorno aos gramados se deu no dia 10 de fevereiro, quando saiu do banco contra o Tapajós. As últimas duas partidas do Leão, contra Paysandu e Águia, já tiveram o defensor no time titular. O encaixe com Marlon foi algo tratado pelo jogador em entrevista coletiva nesta semana.

“Glorifico a Deus por a gente estar se dando bem, mas isso não é só o Marlon e o Everton. Tem o Leonan, tem o Ricardo [Luz], tem o Uchôa, tem toda a equipe, né, que faz com que a gente tenha uma defesa forte, uma defesa segura. Então, graças a Deus que a gente está bem, mas isso é o grupo todo”, salientou Sena.

Na última terça-feira a Federação Paraense de Futebol confirmou as novas datas das quartas de final do estadual. O Remo volta a campo no sábado à tarde, contra o Caeté. Assim, serão 13 dias de intervalo entre partidas, algo que, por um lado, serviu para corrigir problemas.

“Foram pontos bem específicos. Ele [técnico Paulo Bonamigo] falou bastante com todos nós de todos os sistemas e trabalhou bastante toda a equipe, então foi uma semana bem feita de trabalho e de preparação”, revelou o zagueiro.

Everton Sena (à direita) se firmou na zaga titular ao lado de Marlon (Samara Miranda / Remo)

Um destes “pontos específicos” é a eficiência ofensiva. Everton Sena adiantou que Bonamigo deu foco especial nas finalizações e criações de jogadas. O Remo tem apenas o 6º melhor ataque do Parazão, com 9 gols marcados.

“Estamos trabalhando para a gente fazer gol. Bastante gols. O que a gente mais vem conversando é isso. Estamos fazendo gol, só que, para vencer, a gente estava precisando de mais. Então estamos em busca disso, de cada vez mais melhorar a parte defensiva e a parte ofensiva e, em nome do senhor Jesus, vamos fazer uma grande partida [contra o Caeté]”, concluiu Everton Sena.

As quartas de final do Campeonato Paraense serão disputadas em jogos de ida e volta. O primeiro embate será neste sábado, a partir das 15h30, no Diogão, em Bragança. A partida derradeira será na próxima terça-feira, às 20h, no Baenão. Os ingressos para o segundo jogo já estão sendo vendidos.